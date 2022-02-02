Белгородка Дарья Пирогова стала чемпионкой мира по ММА!

Дарья Пирогова (в центре). Фото из архива Дарьи Пироговой.

Спортсменка из Яковлевского района Дарья Пирогова выиграла чемпионат мира по ММА. В финальном бою в весовой категории до 70,3 кг среди юниоров 18 – 20 лет студентка БелГУ одолела австралийку Эрин Картер.

Отметим, что участие в турнире, проходившем на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City, приняли свыше 500 спортсменов из 60-ти стран мира.

- Эрин Картер очень физически сильная, выносливая, получился настоящий финал, - призналась в интервью «КП» после возвращения на Белгородчину Дарья Пирогова. - Мне понравилось, что мы все три раунда были в деле, стояли, бились до последнего. А вообще Эрин молодец, она хороший человек. Важно ведь не только драться хорошо в октагоне, но и проявлять уважение к сопернику. Она молодец, никакой агрессии после боя, все спокойно. Перед награждением обменялись комплиментами. С такими спортсменками как она приятно иметь дело.

Финальный бой с Эрин Картер. Фото из архива Дарьи Пироговой.

Отметим, что победа в Абу-Даби – самая пока важная в карьере в Даши. Впрочем, она не впервые в раз стала призером международных соревнований. В августе прошлого года она завоевала серебро чемпионата Европы среди женщин в Казани.

Впереди у Дарьи первенство России по ММА в конце апреля, но спортсменка уверяет, что календарь еще может измениться, так как планы есть. Но раскрывать не хочет, чтобы не сглазить.