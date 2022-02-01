«Открытие» представляет нового руководителя

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Артем присоединился к команде банка осенью 2021 года в должности заместителя руководителя розничного блока.

На новом посту Артем будет отвечать за укрепление позиций ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.

Артем Алешкин окончил Самарскую Государственную Экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». Имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002 - 2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.