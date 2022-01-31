Любовь зла: белгородский уголовник убил влюбившегося в него адвоката

Е. восемь лет ждала своего избранника-убийцу из колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кровавая трагедия произошла в ночь с 29 на 30 января в Губкине и в селе Аверино Белгородской области.

Собственно, эта история началась в районе 2007 года, когда сотруднику адвокатской конторы №1 Губкина Е. выпало защищать С., который напал на свою сожительницу и отрезал ей ногу. Столь зверский эпизод не повлиял на отношения адвоката и подзащитного. Более того, девушка влюбилась. Она восемь лет ждала своего избранника из колонии. В 2015-м году он вышел на свободу, и начал жить вместе с Е.

Сестра женщины была против таких отношений, и, скорее всего, именно ее подзуживания стали причиной кровавых событий на минувших выходных.

По одной версии, Е. решила разорвать отношения с С., тот вышел из равновесия, убил любимую в квартире в Губкине, а потом отправился в Аверино, где расправился с сестрой.

По другой версии, которую «КП» озвучили в следственном комитете региона, причиной трагедии мог стать необузданный нрав мужчины. Он периодически поднимал руку на Е., та пожаловалась сестре. В результате конфликт разгорелся с новой силой, и уже в этот раз под воздействием алкоголя С. решил разобраться с обеими женщинами.

Теперь подозреваемому, который после убийства в Аверино вернулся в губкинскую квартиру, где и был задержан сотрудниками полиции, грозит пожизненный срок в соответствии с п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).