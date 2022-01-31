Фонд «Милосердие» заботится о развитии особенных детей

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Старом Осколе Белгородской области открыли специальный класс для обучения детей с расстройством аутистического спектра. Появление нового образовательного пространства стало возможным благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую уже шестой год развивает фонд.

Класс открылся в городском Центре образования «Перспектива», специалисты которого в прошлом году стали победителями программы. Команда проекта предложила организовать на базе центра многофункциональное пространство из нескольких зон для комплексных занятий с детьми с аутизмом в возрасте от 6 до 12 лет. Идею активистов поддержало жюри конкурса.

На средства гранта для зоны групповых и индивидуальных занятий закупили специальные парты с перегородками, регулируемые стулья, стеллажи и другую мебель. Чтобы дети могли сосредоточиться на учебе, для них приобрели шумопоглощающие наушники и шарфы-утяжелители, которые помогают снизить гиперактивность ребят. В релаксационной зоне появились специальные массажные дорожки и сухой бассейн для развития тактильных ощущений. Зону сенсорной разгрузки оснастили креслами-мешками, креслом-качалкой, сенсорным тоннелем, каркасным батутом, развивающей доской и настенным занавесом. Все это помогает развивать у детей восприятие и концентрацию внимания, зрительно-моторную координацию и моторику.

«Благодаря очередному проекту «Стального дерева» в Старом Осколе нам удалось создать современное, безопасное и комфортное пространство для обучения и адаптации детей с расстройствами аутистического спектра. Для таких ребят в отличие от обычных сверстников необходима индивидуальная программа поддержки и обучения. Уверена, теперь и родители, и педагоги оценят новые возможности для всестороннего развития особенных детей», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сейчас продолжается прием заявок для получения грантов 2022 года. Общественно полезные идеи по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни можно предложить онлайн. Для этого необходимо заполнить форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда «Милосердие».

Сбор предложений продлится до 28 февраля. Лучшие из них отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Особое внимание члены жюри обратят на проекты, которые созвучны по тематике с Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Победителей отбора объявят до 8 апреля.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».