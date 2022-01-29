Все, что белгородцам нужно знать про ковид и ОРВИ в детсадах и школах

Если в классе заболели ОРВИ более 20 процентов школьников, то такой класс сразу же переводят на дистанционное обучение. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В школах Белгородской области на дистанционное обучение переводят каждый класс, где выявлен случай заболеваний COVID-19. Удаленно организованы занятия для 10419 школьников. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На карантине временно 399 классов. Общий процент занимающихся в заочном формате от общей численности школьников региона составляет 6,2. На сегодняшний день в Белгородской области коронавирусом заболели 598 школьников. Всего же в образовательных учреждениях региона обучаются почти 168 тысяч человек.

- Если кто-то из родителей желает перевести своего ребенка на дистанционное обучение, даже если в классе нет случаев заболевания коронавирусом, он вправе это сделать, обратившись к директору школы и написав соответствующее заявление, - пояснил первый заместитель министра области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Николай Рухленко.

Зафиксированы в образовательных учреждениях и случаи заболевания ОРВИ. Их 10666. 64 класса переведены на дистанционное обучение, в них обучаются 1379 школьников.

- Если в классе заболели ОРВИ более 20 процентов школьников, то такой класс сразу же переводят на дистанционное обучение, - продолжает чиновник. - А если заболевших в целом по учреждению более 20 процентов, то такое решение принимается по отношению к школе. На сегодняшний день у нас в регионе восемь школ, где заболевших более 20 процентов. Пять школ в Красногвардейском районе, одна – в Алексеевском городском округе и две – в Белгородском районе. Они закрыты, для здоровых детей организованы занятия в дистанционном режиме.

Ситуация по заболеваемости в детских садах региона также сегодня не вызывает беспокойства. Дошколят, заболевших COVID-19, в Белгородской области 55. На карантине – 86 дошкольных групп, в которых 1742 воспитанника. Полностью из-за ситуации с коронавирусом до 31 января закрыт один детский сад на базе школы в Ровеньском районе, в нем одна группа, где занимаются девять детей.

ОРВИ в дошкольных образовательных учреждениях болеют в настоящее время 89 человек. Закрыт до 1 февраля один детский сад на базе школы в Белгородском районе. Из 25 детей там болеют 9.

- Всего в регионе детские сады посещают 70 тысяч детей. Говорить о том, что есть напряженная ситуация в дошкольных учреждениях, оснований никаких нет. То есть болеют менее одного процента детей, – уточнил Николай Рухленко.

В техникумах и колледжах региона ковидом болеет 51 человек. Групп, переведенных на дистанционное обучение – 27 в девяти профессиональных образовательных организациях. ОРВИ диагностировано у 942 человек. На дистанционное обучение никто не переведен, так как не превышен порог в 20 процентов.

Отметим, что статистику по заболевшим в детских садах, школах, учреждениях СПО министерство образования Белгородской области получает ежедневно.