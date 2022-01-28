Энергетики подключили к сетям новую школу и детские сады в Белгороде и Белгородском районе

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнили технологическое присоединение сразу трех крупных образовательных учреждений, строительство которых ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография»: школы на 1100 мест в селе Таврово и двух детских садов в Белгороде.

Новая школа в микрорайоне ИЖС Таврово-4 заявленной мощностью 350,7 кВт строится в рамках нацпроекта «Образование». Помимо кабинетов, здесь будет два бассейна, актовый и спортивный залы, столовая и лифты для маломобильных групп. На территории учреждения оборудуют стадион, две спортивные площадки и теплицу. Установят видеонаблюдение, противопожарную систему, турникеты и металлодетектор на центральном входе. Завершить работы планируют к июлю текущего года.

Для подключения новостройки к сетям энергетики реконструировали линию электропередачи 10 кВ от подстанции 35 кВ «Таврово», построили четыре дополнительных участка линий 10 и 0,4 кВ и ввели в эксплуатацию комплектную трансформаторную подстанцию, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации в городской диспетчерский пункт Белгородских электрических сетей. Образовательное учреждение энергетики обеспечили основным и резервным источниками питания.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Также к электрическим сетям подключены два детских сада, строительство которых ведется в областном центре. Двухэтажное здание в переулке Макаренко заявленной мощностью 150 кВт рассчитано на 145 воспитанников. Помимо стандартного для детских садов набора помещений, здесь будет 12-метровый бассейн, который и станет основным объектом потребления, а также системы освещения, вентиляции, видеонаблюдения, холодильники, водонагреватели, сушильные шкафы, оборудование кухни и прачечной. Учреждение также оборудовано основным и резервным источниками электроснабжения.

В начале января поставлены под напряжение электроустановки детского сада на 99 мест по улице Орлова. Для подключения к сетям энергетики выполнили реконструкцию питающей трансформаторной подстанции, заменив силовое оборудование на более мощное, и построили два участка кабельной линии 0,4 кВ. Максимальная мощность энергопринимающих устройств учреждения составляет 149,9 кВт.

- Белгородэнерго уделяет особое внимание перспективному развитию социальной инфраструктуры городов и поселков Белгородской области и делает все возможное, чтобы сократить сроки технологического присоединения к сетям, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников.