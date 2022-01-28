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Здоровье28 января 2022 7:45

Новые коронавирусные ограничения в Белгородской области вводить не планируют

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По словам Вячеслава Гладкова, переводить детей на дистанционное обучение также пока нет необходимости. фото: с сайта губернатора и правительства области.

По словам Вячеслава Гладкова, переводить детей на дистанционное обучение также пока нет необходимости. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Напомним, 27 января стало известно о том, что в Белгородской области выявили новый штамм. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, скорее всего, «омикрон» зашел в регион некоторое время назад. Но фактически сейчас известно о четырнадцати случаях заражения.

- Что мы сегодня предпринимаем? В первую очередь, мы исходим из рекомендаций Роспотребнадзора. Мы увеличиваем объем тестирования и требования, в первую очередь, по предприятиям, по школам, по детским садам, по общественным учреждениям разграничить потоки, контролировать масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение безопасности здоровья каждого человека, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам, вводить дополнительные ограничения пока нет необходимости. Переводить детей на дистанционное обучение также не будут.

- Мы контролируем ситуацию как в целом по области, так и в разрезе каждого образовательного учреждения. Есть отдельные непростые ситуации в Красногвардейском и Корочанском районах, но эпидемиологический порог данные муниципалитеты не перешли, - рассказал глава региона.

Он также пообещал информировать белгородцев в случае осложнения ситуации. По словам губернатора, в регионе есть необходимый запас лекарственных препаратов, в готовности находятся врачи, медицинские учреждения и служба «122», увеличено количество бригад для выездов на дом.

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