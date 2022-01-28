Новые коронавирусные ограничения в Белгородской области вводить не планируют

По словам Вячеслава Гладкова, переводить детей на дистанционное обучение также пока нет необходимости. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Напомним, 27 января стало известно о том, что в Белгородской области выявили новый штамм. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, скорее всего, «омикрон» зашел в регион некоторое время назад. Но фактически сейчас известно о четырнадцати случаях заражения.

- Что мы сегодня предпринимаем? В первую очередь, мы исходим из рекомендаций Роспотребнадзора. Мы увеличиваем объем тестирования и требования, в первую очередь, по предприятиям, по школам, по детским садам, по общественным учреждениям разграничить потоки, контролировать масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение безопасности здоровья каждого человека, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам, вводить дополнительные ограничения пока нет необходимости. Переводить детей на дистанционное обучение также не будут.

- Мы контролируем ситуацию как в целом по области, так и в разрезе каждого образовательного учреждения. Есть отдельные непростые ситуации в Красногвардейском и Корочанском районах, но эпидемиологический порог данные муниципалитеты не перешли, - рассказал глава региона.

Он также пообещал информировать белгородцев в случае осложнения ситуации. По словам губернатора, в регионе есть необходимый запас лекарственных препаратов, в готовности находятся врачи, медицинские учреждения и служба «122», увеличено количество бригад для выездов на дом.