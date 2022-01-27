В Белгороде для строительства ливневки на Пугачева изымут 216 гаражей

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

О планах провести масштабную реконструкцию систем ливневой канализации сообщила мэрия Белгорода. Во время дождей горожане часто жалуются на подтопления. Намечено строительство двенадцати локальных очистных сооружений и 140 километров магистральных сетей. На разработку проектно-сметной документации и работы в городской бюджет на этот год заложен 141 миллион рублей.

В первую очередь планируют обустроить ливневки на улице Пугачева. Это позволит решить проблему с подтоплением частного сектора, а также многоэтажки на Победы, 49. Особенно ситуация здесь усугубляется во время половодья, когда не обходится без помощи спасателей.

- Системы городской ливневой канализации, а это более 300 километров, имеют маленькую пропускную способность. Нет достаточного количества локальных очистных сооружений. Из-за этого в бассейны рек попадают неочищенные ливневые стоки, что приводит к их заиливанию, - отметил заместитель мэра Белгорода по строительству Василий Голиков.

Работа по очистке водоемов ведется на уровне правительства региона. По результатам онлайн-опроса, в первую очередь в порядок приведут Везелку, Северский Донец и Гостенку.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Для строительства ливневки на улице Пугачева требуется изъять для муниципальных нужд 216 гаражей в пределах пр-т Ватутина – ул. Пугачева – река Везелка.

- Это депрессивная площадка. К сожалению, здесь не организована система наружного освещения, вывоз ТБО, недостаточно обеспечена безопасность территории. И самое главное: у белгородцев по большому счету оторвали и не дают пользоваться береговой полосой набережной реки Везелка, - сообщил Василий Голиков.

Сейчас устанавливаются владельцы гаражей. Размер возмещения определит независимая оценочная организация. Собственников просят предоставить имеющиеся у них правоустанавливающие документы в комитет имущественных и земельных отношений города Белгорода.