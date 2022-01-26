Назим Эфендиев избран в Наблюдательный совет Национального ESG-Альянса

Назим Эфендиев подчеркивает: необходимо объединить усилия, чтобы найти эффективные решения для «зеленой» трансформации экономики.

Совет является главным руководящим органом Альянса. В него вошли 28 представителей компаний-учредителей: Металлоинвест, АФК Система, Просвещение, СИБУР Холдинг, ОХК УРАЛХИМ, Уралкалий, Полюс, Mercury Retail Holding, EN+ Group, РУСАЛ, Eurasian Resources Group, ЕвроХим, X5 Group, Р-Фарм, Vos’hod Development, Автобан, Колмар Групп, Солар Системс, Т Плюс, Трансмашхолдинг, УК Дело, СУЭК, Группа М.Видео-Эльдорадо, АО Русская медная компания, Сбербанк, O1 Properties, Фармстандарт, Газпром нефть.

Напомним, создание национального ESG-Альянса было инициировано 1 декабря 2020 года в ходе конференции, организованной Сбером. Инициативу поддержали ведущие российские компании с общим объёмом выручки более 10 трлн рублей и численностью занятых более 1,5 млн человек.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлечённых сторон.

- Металлоинвест рассматривает Альянс как важную площадку для обмена практиками и диалога с властью по созданию регуляторной среды, стимулирующей внедрение передовых подходов в области устойчивого развития, – отметил Назим Эфендиев. - Предстоит сложный и дорогостоящий путь, на котором необходимо объединить усилия лидеров экономики, чтобы найти эффективные и экономически разумные решения для «зеленой» трансформации.

Металлоинвест уже накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом, и заинтересован в сотрудничестве для дальнейшего движения в этом направлении, подчеркивает Назим Тофикович.

Металлоинвест уже накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом, и заинтересован в обмене опытом

Решение о структуре управляющих органов было принято на первом официальном собрании учредителей. В ходе заседания участники подписали необходимые для юридической регистрации организации документы, утвердили её устав. Определено, что партнёрство в рамках альянса будет открытым, и к нему в дальнейшем смогут присоединиться другие компании. Также определён размер вступительных взносов и порядок их выплат.

Управляющая деятельностью альянса структура будет создана в статусе автономной некоммерческой организации. Утверждено её юридическое название: «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» (краткая версия — АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития», английская версия — ESG-Alliance).

Была утверждена и кандидатура генерального директора: на этот пост назначен А.В. Шаронов, который ранее в течение нескольких лет руководил МШУ Сколково.