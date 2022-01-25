Модернизация ЛГОКа в прошлом году улучшит результаты года будущего

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на мировом рынке, региональный производитель высококачественной стали, объявляет показатели за 12 месяцев и 4 квартала 2021 года.

Как подчеркивает Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, в прошлом году Компания продолжила укреплять свои позиции в премиальной продукции, ориентированной на низкоуглеродное производство стали:

- Выросло производство высококачественного концентрата и окатышей. При этом Михайловский ГОК не только произвел рекордный за свою историю объем окатышей – 15,4 млн тонн, но и в результате реализации инвестиционной программы впервые поставил партнерам свыше 200 тысяч тонн окатышей, предназначенных для процесса металлизации (DR-grade).

После проведения в 2021 году плановых капитальных ремонтов двух установок ГБЖ на Лебединском ГОКе мы рассчитываем в текущем году увеличить общий объем производства металлизованной продукции (ГБЖ/ПВЖ) ЛГОКом и ОЭМК до 8 млн тонн.

В 2021 году заложена основа для укрепления долгосрочного лидерства Компании в поставках ГБЖ – ключевого продукта для перехода к «зеленой» металлургии. Подписаны соглашения о строительстве комплекса ГБЖ-4 на ЛГОКе и завода «Михайловский ГБЖ», контролируемого нашим акционером USM – мощностью более 2 млн тонн каждый.

В прошедшем году металлургические предприятия Компании увеличили производство высококачественного сортамента, который занял более 40% в общем объеме реализации стальной продукции в 2021 году, - рассказывает руководитель.

Железорудная продукция

Объем производства железной руды за 12 месяцев 2021-го вырос на 0,8% к показателю 2020-го и составил 40,8 млн тонн. В 4 квартале по сравнению с тем же периодом года предыдущего производство осталось без изменений и составило 10,1 млн тонн. Годовая динамика в основном связана с сокращением времени, затраченного на проведение ремонтов и увеличением средней производительности оборудования.

За год выпуск окатышей увеличился на 3,4% г/г и составил 28,5 млн тонн. Рост обусловлен снижением времени простоя оборудования в связи с проведением капитального ремонта и реконструкции мощностей. Квартальный объем производства вырос на 4,6% к уровню 2020-го и составил 7,1 млн тонн.

Компания произвела 7,7 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 0,6% ниже показателя 2020 г. Незначительное снижение связано с проведением капитального ремонта цехов. При этом в 4 квартале объем производства составил 2,1 млн тонн, что на 1,3% выше уровня 2020-го

Что касается реализации, то по итогам года объем поставок железорудной продукции (железная руда, окатыши, ГБЖ/ПВЖ) внешним потребителям составил 27,7 млн тонн, что на 3,3% ниже показателя 2020 года. Продукция с высокой добавленной стоимостью составляет 72%.

Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок незначительно выросла и составила 51% от общего объема. В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, поставки в Европу выросли на 32% и составили 37% от общего объема. Таким образом, значительно сократился объем экспортных поставок в Азию (-70% по отношению к 2020 году)

Металлургическая продукция

За 2021 год Металлоинвест произвел 2,4 млн тонн чугуна, что на 4,4% выше аналогичного показателя 2020 года. Объем производства в 4 квартале вырос на 119 тыс. тонн и составил 0,6 млн тонн. Объем выплавки стали за год сократился на 1,3% и составил 4,9 млн тонн. Снижение связано с проведением ремонта на ОЭМК

А реализация чугуна внешним потребителям, наоборот, выросла и составила в 4 квартале и за год 0,4 и 1,4 млн тонн соответственно. Доля реализации стальной продукции HVA по итогам за год увеличилась до 41% (36% в 2020 году).