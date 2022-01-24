Что страшнее разговоров о неудачном сексе? Разговоры о долгах

Любой может получить консультацию от юриста «Да!Банкрот» бесплатно.

Несмотря на такое большое количество должников, беседы на тему кредитов входят в разряд нежелательных. Единственный прорыв в этой области совершили посты россиян о долгожданном закрытии ипотеки в Инстаграме, там соотечественники не стесняются делиться выходом из кабалы. О просрочках мало кто напишет в соцсетях, еще меньше тех, кто говорит о своем банкротстве.

Тема списания долгов обросла стереотипами. Кто-то считает, что банкротство — мутная схема обмана банков, кто-то — бизнес по выкачке денег из бедного населения. Опросив знакомых и изучив запросы пользователей в интернете, мы собрали самые распространенные мифы об этой «страшилке».

ПОТЕРЯЮ ВСЕ

На самом деле, большинство людей ничего не теряют, так как у них ничего и не было. Кроме того, закон (ФЗ №127) позволяет сохранить единственное жилье, бытовую технику, личные вещи.

ВСЕ УЗНАЮТ

Это правда и неправда одновременно. Информацию об этом публикуют в Едином государственном реестре сведений о банкротстве и газете «Коммерсант». Найти по фамилии можно только, если целенаправленно искать в этих источниках.

БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ДАДУТ КРЕДИТ

Даже крупные банки выдают кредиты. Большой, конечно, никто не даст, сначала нужно восстановить кредитную историю. В течение 5 лет при оформлении кредита нужно сообщать о своем банкротстве.

БУДУТ ПРОБЛЕМЫ НА РАБОТЕ

Увольнять, понижать в должности или урезать заплату по причине подачи на банкротство — незаконно, можно обращаться в суд.

В России все еще мало крупных серьезных игроков на рынке юридических услуг по банкротству. Одной из таких является федеральная юридическая компания «Да!Банкрот», чье портфолио насчитывает более 5 200 дел и 1,7 млрд рублей списанных долгов. По мнению Татьяны Пчелинцевой, главного юриста компании, боязнь разговоров о долгах и банкротстве происходит из-за недостатка знаний в правовых и финансовых темах.

Для тех, кто переживает о последствиях банкротства или о самой честности процедуры, компания открыла горячую линию 8 800 222 2015. Любой может получить консультацию от юриста «Да!Банкрот» бесплатно.

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