Игорь Артамонов: Из бюджета выделены деньги на лекарства, кислород и тест-системы

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Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в Липецкой области. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Коэффициент распространения инфекции за последние четыре дня повысился с 0,95 до 1,66. В Липецкой области случаи инфицирования омикроном пока не выявлены. Однако он зарегистрирован в соседних Воронежской и Орловской областях.

«Мы готовимся к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С учетом свойств нового штамма цифры могут быть существенно выше, чем в предыдущую волну», - сообщил Игорь Артамонов.

Как отметил главный санитарный врач области Владимир Бондарев, ожидается рост заболеваемости среди детей и увеличение нагрузки на медицинские учреждения. В связи с этим необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных норм в общественных местах, ношением масок в транспорте, измерением температуры у школьников при посещении образовательных учреждений.

«Необходимо обратить внимание на несколько точек напряжения. Первая - проведение компьютерной томографии. Если люди начнут болеть, при первых симптомах они захотят проверить свое состояние лёгких, важно проинформировать их, когда это необходимо. Вторая - амбулаторное лечение. Были жалобы, что пациенты не всегда сразу получали бесплатные лекарства. Деньги медикам выделены. Третье - ожидание результатов тестов и выдача больничных. Промедлений быть не должно. Все эти пункты должны быть отработаны», - сообщил Игорь Артамонов.

Также глава региона поручил усилить контроль за введением новой ПЦР-лаборатории в г. Грязи. В настоящее время в регионе функционируют 10 лабораторий, в том числе четыре – в составе государственной лечебной сети, две лаборатории федерального подчинения и четыре – в негосударственных медорганизациях (расположены в других регионах, в области проводится забор биологического материала). Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3600 исследований в сутки.

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Закуплено дополнительно 50 тысяч экспресс-тестов для сокращения сроков лабораторной диагностики и оперативного выявления коронавирусной инфекции. На эти цели из областного бюджета выделено 22,5 млн рублей.

Практика экспресс-тестирования хорошо зарекомендовала себя в предыдущую волну пандемии. Тесты делали на дому медработники. Это позволяло оперативно начать лечение и сократить количество осложнений. В эту волну также будут привлечены волонтеры-медики. До 19 января 2,5 тысячи студентов медицинских колледжей региона пройдут обучение по технике взятия биоматериала для лабораторной диагностики COVID-19.

В медицинских организациях пополняются запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов. Разработаны планы кадрового усиления скорой медицинской помощи, участковой службы, меры по привлечению и перераспределению медицинского персонала и волонтеров. В настоящее время к обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1530 медработников, в том числе 456 врачей, 996 средних медицинских работников, 11 ординаторов, 75 студентов колледжей.

На сегодняшний день в регионе развёрнуты восемь ковидных госпиталей, свободный коечный фонд составляет 43%. В случае необходимости он будет увеличен с 1400 до 4000 мест. Предусмотрено увеличение количества детских инфекционных коек в областной клинической инфекционной больнице.

«Мы приняли решение продлить все выплаты за счет регионального бюджета. Их получат сотрудники скорой помощи, медицинский персонал, врачи, которые лечат коронавирусных больных. Также выделены деньги на лекарства, кислород и тест-системы», - сообщил Игорь Артамонов.

В регионе действуют горячая телефонная линия «122» по вопросам профилактики и лечения COVID-19, колл-центр региональной Единой диспетчерской службы, осуществляющий предварительную запись на амбулаторный прием, вакцинацию, вызов врача на дом. В поликлиниках организована дистанционная выписка и продление листков временной нетрудоспособности, дистанционная выписка льготных рецептов, имеется возможность проведения телемедицинских консультаций, в том числе в формате «врач-пациент» для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, больных COVID-19.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.