В ночь на Крещение в купели окунулись около 6500 жителей Белгородской области

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В ночь на Крещение тысячи белгородцев пришли на водоемы, чтобы окунуться в купели. В этом году в регионе оборудовали 99 мест для купания. Они есть во всех районах и городских округах. Купели заранее обследовали. Для удобного спуска сделали поручни. Возле них также установили теплые палатки и организовали освещение.

Всю ночь в местах купания дежурили спасатели, полицейские, муниципальная стража, росгвардейцы и медики. Безопасность обеспечивали 774 человека, задействовали также 297 единиц автомобильной техники и плавсредств. Сотрудники МЧС помогали местным жителям быстро выбраться из проруби после трехкратного погружения.

К девяти утра в крещенскую воду окунулось около 6500 жителей регионе. Всего по данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, мероприятие посетило больше двенадцати тысяч человек.

- Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев, и священный праздник для всех верующих проходит спокойно, - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС продолжают дежурить возле купелей. Сообщается также, что крещенские купания в регионе продлятся до четырех часов дня 19 января. Спасатели призывают белгородцев совершать омовение только в оборудованных местах.