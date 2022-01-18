фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал реконструкцию улицы Щорса, сравнив проект с «красивой картинкой».

- Результативности никакой нет, - констатировал глава региона.

По его словам, снижение трафика обусловлено лишь тем, что водители теперь стараются объезжать Щорса стороной. Напомним, вслед за этой улицей планировалось обновить и главную городскую магистраль. Однако впоследствии проект отложили, а поступившие из ГИБДД по поводу его реализации замечания губернатор счел обоснованными. Глава региона также добавил, что никакой стратегии развития транспортной системы Белгородской агломерации, по сути, не было.

- Тот подход, который был реализован, с моей точки зрения – это недопустимо. Для того, чтобы начинать такие крупные проекты, нужно подготовить не просто обоснование, а проектные решения, - отметил Вячеслав Гладков.

По его мнению, странным было и приглашение общественника, пусть и федерального уровня, в качестве главного консультанта в проекте реформирования общественной пассажирской транспортной маршрутной сети. Более того, как рассказал губернатор, реконструкция улицы Щорса не была оформлена должным образом.

- Пока еще разбираемся со всеми подходами, которые были реализованы при предыдущем заместителе губернатора, курировавшем эту отрасль, какой ущерб эти решения нанесли городу Белгороду, - объяснил Вячеслав Гладков.

В настоящее время регион готовится запустить новую транспортную сеть. Заключен соответствующий договор на ее разработку. Документ появится только весной 2022 года. Губернатор также напомнил, что в 2021 году по семи ключевым маршрутам, где было больше всего жалоб, были выполнены все обязательства. Увеличена частота и введены новые маршруты. Удалось не допустить конфликта с подрядчиками ЕТК, что могло привести к потере сотен рабочих мест. В ближайшее время компания перейдет в областную собственность.

- Контрольно-счетная палата проверила деятельность предыдущего руководства, возглавляемого директором, по поводу начисления заработной платы, премий, вывода странным образом автомобиля, на котором он уехал. Все эти документы мы передали в правоохранительные органы, поэтому там процессы будут еще достаточно долго идти. Конечно, все это нанесло и репутационный ущерб. Принято решение все-таки взять ответственность за судьбу ЕТК на область, - объяснил Вячеслав Гладков.

Он также напомнил, что на следующей неделе в регион поступят последние 25 из ста новых автобусов. Что касается новой транспортной сети, то, по словам губернатора, ее запустят только по согласованию с местными жителями. Это позволит избежать такого недовольства, которое вызвала реконструкция Щорса.

- Я понимаю, что предстоит большое эмоциональное обсуждение, потому что, когда человек в течение десятилетий привык к графику движения автобусов, к остановкам, которые существуют, любое изменение вызовет большое возмущение. Перед тем, как менять эту сеть, будем обсуждать с людьми, доходить до каждого, объяснять, что мы получим в итоге, рассказывать о причинах этих изменений, слушать замечания, предложения жителей, а уже потом принимать консолидированное решение и запускать эту сеть. Процесс сложный, длительный, болезненный, но я считаю, что другого пути нет, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам, запуск новой транспортной сети, будет зависеть от одобрения общественности. Он может произойти и в 2022 году. Однако, глава региона не видит ничего страшного, если процесс несколько растянется.

- Для меня главное - это социальное самочувствие населения Белгородской области, - подчеркнул губернатор.