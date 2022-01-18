Wink впечатляет: онлайн-кинотеатр показал 1,2 млрд часов контента в 2021 году

Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя»

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

«Батя» (16+);

«Душа» (6+);

«Райя и последний дракон» (6+);

«Холодное сердце 2» (6+);

«Куриоса» (18+);

«Фиксики: Большой секрет» (6+);

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);

«Том и Джерри» (6+);

«Мстители: Финал» (16+);

«Моана» (6+);

«Зверополис» (6+);

«Соник в кино» (6+);

«Тролли. Мировой тур» (6+);

«Холодное сердце» (0+);

«Суперсемейка 2» (6+);

«Круэлла» (12+);

«Смешарики. Начало» (0+);

«Тайна Коко» (12+);

«Скуби-ду!» (2020, 6+);

«Король Лев» (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

«Босс-молокосос» (6+);

«Босс-молокосос 2» (6+);

«Форсаж 9» (12+);

«Мортал Комбат» (18+);

«Холодное сердце 2» (6+);

«Щенячий патруль в кино» (6+);

«Батя» (16+);

«Райя и последний дракон» (6+);

«Душа» (6+);

«Гнев человеческий» (18+);

«Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);

«Гринч» (6+);

«Лука» (6+);

«Один дома» (0+).

«Семейка Крудс: Новоселье» (6+);

«Годзилла против Конга» (12+);

«Соник в кино» (6+);

«Тролли. Мировой тур» (6+);

«Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик», опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма».

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

«Небо» (12+);

«Летчик» (12+);

«Круиз по джунглям» (12+);

«Черная вдова» (16+);

«Лука» (6+);

«Круэлла» (12+);

«Дракулов» (16+);

«Райя и последний дракон» (6+);

«Зёма 3. Новогодний замес» (18+);

«Бабки» (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:

«Веном 2» (16+);

«Один дома» (0+);

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);

«Дюна» (2021, 12+);

«Не время умирать» (12+);

«Гринч» (6+);

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);

«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);

«Тихий омут» (18+);

«Босс-молокосос 2» (6+).