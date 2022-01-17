«Стальное дерево» поможет жителям Старого Оскола найти достойную работу

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В Старом Осколе Белгородской области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» завершили проект по созданию новой медиаплощадки для размещения информационных материалов о специальностях, которые остро востребованы на местном рынке труда.

Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево». Его авторы – сотрудники Центра молодежных инициатив Старооскольского округа. Они предложили помочь жителям города и, особенно подросткам, в выборе будущей профессии. Для этого волонтеры планируют активно использовать игровые квесты, мастер-классы и выставки, посвященные различным специальностям.

На средства гранта «Стального дерева» закупили компьютер, стабилизатор для качественной видеосъемки, рекордер для записи звука, профессиональные микрофоны, штативы, наушники. С помощью этого оборудования авторы проекта теперь будут регулярно готовить профориентационные видеоматериалы – подкасты, видеоролики о профессиях, интервью с сотрудниками службы центра занятости населения.

Всего в 2021 году грантовая программа «Стальное дерево» поддержала 20 социально-значимых инициатив активных жителей Старооскольского городского округа. На их реализацию было направлено около пяти миллионов рублей.

Сейчас продолжается прием заявок для получения грантов 2022 года. Свои общественно полезные идеи по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни все желающие жители могут предложить онлайн. Для этого необходимо заполнить простую форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда «Милосердие».

Сбор предложений продлится до 28 февраля. Лучшие из них отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Особое внимание обратят на проекты, которые имеют отношение к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».