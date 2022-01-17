Прогноз погоды на Крещение, купели в Белгороде и области, советы специалистов

В региональном управлении МЧС рассказали, где в Белгороде и области можно будет окунуться на Крещение. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции тысячи людей отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения. В региональном управлении МЧС белгородцев призывают воздержаться от купания в необорудованных местах.

В этом году в Белгородской области обустроят 99 купелей – на десять больше, чем в прошлом. Три из них расположены в областном центре. Их обустроили на Центральном пляже - две на левом берегу возле водно-спасательной станции и одну на правом возле клуба закаливания «Белгородец».

Для удобного спуска купели оборудовали деревянными лестницами. Водолазы обследовали дно на наличие посторонних предметов.

Дно купелей обследовали водолазы. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Крещенские купания начнутся в 19:00 18 января и закончатся к вечеру 19 января. На берегу будут дежурить скорая, полиция, сотрудники муниципальной стражи, спасатели, казаки. Для горожан установят палатки для обогрева и переодевания, торговые точки с горячим чаем и кофе, организуют дополнительное освещение, - отметили в пресс-службе администрации Белгорода.

Многие белгородцы традиционно отправятся окунуться на источник, расположенный в селе Шопино Яковлевского городского округа. Напомним, на праздник здесь изменится схема движения.

По прогнозам синоптиков, днем 18 января ожидается три градуса мороза. Ночью – минус четыре градуса. 19 января мороз окрепнет. Днем будет около минус 8 градусов. Ночью – минус 9. Обещают также небольшой снег.

Тем, кто решится опробовать ледяную водичку, советуют придерживаться следующих правил:

- купаться только в оборудованных местах – там, где дежурят медики, спасатели и правоохранители;

- перед тем, как окунуться, оцените возможности своего здоровья – купание в проруби противопоказано при заболевании сердечнососудистой или периферической нервной систем;

- категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

- перед тем, как погрузиться в прорубь, разогрейте тело, сделав пробежку или разминку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

- идя к проруби, будьте внимательны и передвигайтесь не спеша – дорожка может оказаться скользкой;

- прыгать в воду и погружаться с головой специалисты не советуют - это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку;

- не допускайте купания в проруби детей без присмотра взрослых;

- не ныряйте в воду со льда;

- в воду следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд, и не находиться в проруби более 1 минуты – иначе можно получить переохлаждение;

- при купании соблюдайте очередность погружения, не создавать тесноты и давки;

- после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

- запрещено подъезжать к купели на автомобилях.

Белгородцев просят окунаться на Крещение только в оборудованных местах. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

СПИСОК МЕСТ ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ:

г. Белгород

р. Северский Донец, Центральный пляж, левый берег,

р. Северский Донец, Центральный пляж, правый берег

Алексеевский городской округ

купель на ул. Чапаева, г. Алексеевка,

купель на Центральном пляже, г. Алексеевка,

купель у с. Колтуновка,

купель в с. Б. Чесночное,

купель «Ясный Колодец» с. Репенка

купель за храмом с. Иващенково,

купель в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в с. Жуково на цокольном этаже,

купель на пруду в х. Гезов,

купель в с. Советское, р. Чёрная Калитва

Белгородский район:

с. Весёлая Лопань, пруд № 3,

Источник в Монастырском лесу,

Журавлевское сельское поселение, родник «Серёгин» оборудованная купель,

Верхний пруд в районе пляжа, п. Комсомольский,

Нижний пруд в п. Майский,

в районе пляжа «Островок», с. Нижний Ольшанец,

купель на ул. Заводская 15 «а» в с. Таврово,

пруд «Орловка», вдоль автодороги Орловка-Солохи,

Малиновское сельское поселение, с. Отрадное «Проковка купель»,

п. Новосадовый Андреевский родник,

Борисовский район:

п. Борисовка, р. Ворскла,

с. Октябрьская Готня, закрытая купель,

с. Крюково, пруд,

Валуйский городской округ:

Река валуй, Городской пляж, ул. Д. Бедного,

г. Валуйки пляж, ул. Москвича,

ротонда, с. Вериговка,

Река Уразовка в районе Солодчанского моста,

Родник, с. Хохлово

Вейделевский район:

п. Вейделевка, купель,

с .Белый Колодезь, купель,

с. Клименки, купель

Волоконовский район:

р. Оскол, пляж по ул. им. Ковалевского,

р. Оскол, Центральный пляж,

Тишанское сельское поселение река Оскол, Центральный пляж поселка Волоконовка,

Ютановское сельское поселение Новосильск купель, с. Фощеватово,

Покровское сельское поселение, родник у х. Старый,

купель «Белая Криница» на истоке реки Тихая Сосна,

родник, с. Репьевка, купель,

х. Зеленый Клин, родник «Меловые воды», купель

Губкинский городской округ:

г. Губкин, декоративный водоем с лодочной станцией,

с. Истобное (Истобнянский родник)

Грайворонский городской округ:

с. Замостье, рекреационная зона «Березки – 1», на реке «Ворскла»,

с. Замостье, рекреационная зона «Березки – 2», на реке «Ворскла»,

с. Головчино, река «Ворскла», урочище «Куколевка»,

Ивнянский район:

с. Песчаное, река ПСЕЛ,

с. Владимировка, р. Солотинка,

п. Ивня, ул. Заречная, пруд на р.Ивня,

с. Драгунка, родник «Загоринский»

Корочанский район:

г. Короча, Ясный Колодец,

г. Короча, Ясный Колодец (Монахова Криница),

Анновское сельское поселение с. Прицепиловка (родник Гольчин),

Мелиховское сельское поселение с. Дальняя Игуменка (пруд),

с. Н. Слободка (Малаховы родники),

с. Короткое (родник Б. Лог),

с. Кощеево (купель)

Красненский район:

с. Вербное родник «Рубленный»,

с. Расховец, родник «Ромахины корыта»,

Красногвардейский район:

г. Бирюч, место массового отдыха на реке «Тихая Сосна»,

в районе микрорайона «Землянщина»,

с. Верхососна, урочище «Романов ложок», здание купели,

с. Веселое, ул. Зарянская «Крещенский родник»,

с. Засосна, ул. Н. Яценко, купель на реке Тихая Сосна,

х. Евсеев рекреационная зона «Казачья застава»,

с. Прилепы ТОС «Родничок»,

с. Арнаутово, урочище «Головище»,

Краснояружский район:

п. Красная Яруга, ул. Подгорная 2а, здание купели,

Новооскольский городской округ:

п. Прибрежный, река Оскол

с. Боровое, купель на роднике «Дмитрия Ростовского»,

с. Голубино, парк «Молодежный», купель на роднике,

с. Старая Безгинка, купель на роднике «Параскевы Пятницы»,

с. Тростенец, купель на роднике,

с. Шараповка, купель на роднике «Чернов ключ»,

Прохоровский район:

с. Вязовое,

х. Нечаевка,

с. Черновка,

с. Кострома, Парк регионального значения,

с. Подольхи

Ракитянский район:

пгт. Ракитное, пер. Заводской, купель (деревянный сруб) на ручье пруда реки Ракита,

с. Дмитриевка, купель на пруду с. Дмитриевка

Ровеньской район:

п. Ровеньки, ул. Белокриничная (купель на роднике),

с. Новоалександровка, ул. Заречная (купель на роднике),

Старооскольский городской округ:

г. Старый Оскол, водоём в микрорайоне «Юность»,

г. Старый Оскол, река Оскол в районе городского пляжа, ул. 17-ти Героев,

река Оскол, пойма реки Котёл села Бабанинка,

родник «Лукьянов ключ», село Монаково,

родник с купелью, село Сорокино,

водохранилище, База отдыха «Горняк»,

Святой источник села Потудань

Чернянский район:

п Чернянка,р. Оскол, Центральный пляж,

с. Холки, р. Оскол, База отдыха «Казачья застава»,

с. Новая Масловка, пруд,

с. Верхнее Кузькино,

с. Проточное, р. Ольшанка

Шебекинский городской округ:

г. Шебекино, р. Нежеголь Центральный пляж,

г. Шебекино, р. Нежеголь ул. Мочалина, храм иконы Тихвенской божьей матери,

с. Большетроицкое, купель на территории Свято Троицкого парка,

п. Маслова Пристань, Белгородское водохранилище в районе ул. Донецкая,

Яковлевский городской округ:

Криница, с. Шопино, ул. Криничная,

Яковлевский городской округ с. Старая Глинка,ООО Земляне, пляж водоёма