В Белгороде начнут убирать новогодние конструкции и иллюминацию после 20 января

Еще несколько дней жители и гости Белгорода смогут наслаждаться новогодним украшением города. фото: Артем Гребеник.

К встрече 2022 года Белгород подготовился основательно. Соборную площадь украсила привезенная из Санкт-Петербурга тридцатиметровая зеленая красавица. Вокруг нее установили еще три десятка небольших новогодних деревьев. На открытие главной ёлки региона Дед Мороз добирался сначала на вертолете, а затем на оленьей упряжке.

К Новому году в городе также появились два новых катка. Крытый – на Соборной площади. Ожидается, что он будет работать до 1 марта. Особая конструкция позволяет ему функционировать при плюсовой температуре. В Центральном парке открыли ледовую дорожку. Напомним, оба катка опробовали звезды фигурного катания Илья Авербух и Алексей Ягудин.

В парке Победы в преддверии праздников установили необычный арт-объект - Белгородский «Эрмитаж». Вниманию посетителей здесь представлены репродукции картин известных художников. На полотнах есть QR-код, который помогает оживить знаменитые произведения искусства. Как ранее сообщалось, посетить арт-объект можно будет на протяжении всей зимы.

Для новогодней ярмарки в этот раз установили 68 стилизованных торговых домиков, на Белгородском Арбате засияло «Световое небо», а на городских мостах - праздничная иллюминация. В стороне не остались и предприятия. Они помогли украсить праздничный маршрут ёлками и яркими декорациями.

Убирать новогодние конструкции и иллюминацию в Белгороде начнут после 20 января. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор.

- Будем ждать эту красоту уже в новом году, готовиться к 2023 году. Надеюсь, что город нас удивит, - отметил Вячеслав Гладков.