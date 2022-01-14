Мнение: новый штамм коронавируса не пошатнет экономику

.

- Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,1%, а в 2023 году рост составит 3,2% – против 5,5% по итогам прошлого года. Ожидается, что быстрое распространение штамма «омикрон» может говорить о дальнейшем влиянии пандемии на экономическую активность, - комментирует ситуацию Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Несмотря на первоначальные опасения, новый штамм коронавируса не сопровождается существенными ограничениями на экономику: объем авиаперевозок коммерческими авиалиниями в мире в декабре сохранялся вблизи максимумов с начала пандемии.

Однако стремительный рост заболеваемости в Европе привел к новому витку ограничений в регионе. Они отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню, который ожидался в 4 квартале, но не окажут столь негативного влияния, как в 2020 году. С одной стороны их условия существенно мягче, а с другой – экономики стран региона в значительной степени адаптировались к подобным условиям.

В результате не подтвердившихся опасений в отношении «омикрона» мировые финансовые рынки стабилизировались, а некоторые из них даже вернулись к максимумам. Стабильность рынков не пошатнулась даже на фоне существенного ужесточения риторики и роста ставок со стороны центральных банков развитых и развивающихся стран, а также сворачивания ими экстренных мер поддержки при ускорении инфляции. Так, в декабре Банк Англии объявил о повышении ставки на 0,15 п.п. до 0,25%, ФРС и ЕЦБ объявили о завершении весной следующего года экстренных программ покупки активов, при этом ФРС объявила, что ожидает начала цикла повышения ставок уже в первом или втором квартале 2022 года, - подчеркивает эксперт.