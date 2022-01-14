В Белгороде закрутился калейдоскоп

Красочный арт-объект на реке Везелка.

Нешуточные баталии развернулись вокруг него в первые дни года. Однако, как бы ни складывалась ситуация, факт остается фактом: областной центр пополнился еще одной достопримечательностью, которая украсила внешний вид города и стала притягательным местом для любителей необычных фото.

Рядом с главным учебным корпусом Белгородского госуниверситета у пешеходного моста через реку Везёлку, появился арт-объект «Калейдоскоп» (надо заметить, что он вызвал интерес общественности ещё задолго до окончания реализации проекта). Изящная конструкция состоит из разноцветных треугольных сегментов с подсветкой. По авторской задумке, объект меняет внешний вид вместе с природной: в зимнем оформлении элементы арт-объекта напоминают застывшие льдины, а летом здесь можно будет разместить еще и декоративные растения.

Так, по задумке авторов, калейдоскоп будет выглядеть летом.

Идейный вдохновитель и руководитель реализации проекта Анна Гамурак рассказывает, что смысл новой белгородской достопримечательности несказанно прост: рисунок калейдоскопа призван напомнить горожанам о том, что даже в повседневном круговороте есть место ярким событиям и новым приятным впечатлениям.

К слову, проект был участником XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, прошедшей в Москве в конце ноября прошлого года - эксперты международного уровня дали ему высокую оценку.