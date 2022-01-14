Глава Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России

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Ежегодное общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в котором принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, состоялось в Москве. Его провел председатель Совета АИРР, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Рабочая встреча прошла на полях Гайдаровского форума – 2022.

Руководители субъектов – членов АИРР единогласным решением переизбрали главу Татарстана Рустама Минниханова председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России на 2022 год. Директором АИРР был переназначен Иван Федотов.

Глава АИРР рассказал об итогах 2021 года и приоритетах работы Ассоциации в 2022 году, в частности, о новом информационно-аналитическом продукте – линейке рейтингов регионов по разным направлениям деятельности. В том числе о рейтинге доступности кадров и трудовой доступности для инновационной экономики России и рейтинге медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций. Члены АИРР отметили, что знаковым событием 2021 года в научной жизни стало начало работы федеральной дискуссионной площадки для 15 научно-образовательных центров России на базе АИРР. Помимо формальных вопросов, состоялась содержательная дискуссия глав субъектов по насущным региональным проблемам.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.