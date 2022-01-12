Самолет, выкатившийся в Белгороде за пределы взлетно-посадочной полосы, улетел в Москву

Сегодня в 13:33 самолет без пассажиров на борту вылетел из Белгорода в Москву. Скриншот видео.

Напомним, что лайнер авиакомпании «Red Wings» прилетел в Белгород из Москвы 10 января. Во время приземления в 10:42 что-то пошло не так, и воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В аэропорту «Комсомольскую правду» заверили, что никто при приземлении не пострадал. Эту же информацию подтвердил вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров.

А сегодня Владимир Васильевич сообщил, что самолет уже находится в Москве.

- По информации белгородского аэропорта, после осмотра и составления технического акта воздушное судно авиакомпании Red Wings, допущено к выполнению полетов. Сегодня в 13:33 самолет без пассажиров на борту вылетел в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Жуковский.

Ответа от авиакомпании о причинах случившегося ЧП пока не последовало.