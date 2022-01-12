ВТБ в Центральном федеральном округе нарастил выдачу ипотеки на 20%

По итогам 2021 года Банк ВТБ (ПАО) выдал 74,4 миллиарда рублей ипотеки, что на 20% выше результата предыдущего года.

Всего, по оценке ВТБ, в 2021 году российские банки выдали рекордные 5,69 триллиона рублей жилищных кредитов, что более чем на четверть превышает результат 2020 года.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тысячи кредитов почти на 200 миллиардов рублей (в Центральном федеральном округе – 11,6 тысячи сделок на 23,5 миллиарда). «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тысяч клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 100 миллиардов рублей (из них в ЦФО - 2,2 тысячи сделок на 5,8 миллиарда). Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8), Новосибирская область (43,4), Республика Татарстан (42,8) и Свердловская область (30,6). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 миллиона рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 триллиона.

- Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 триллиона рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 миллионов россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов. На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.

- По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 триллионов рублей, в случае завершения – скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим, – отметил Евгений Дячкин.

Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства – в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.