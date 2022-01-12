«Открытие»: мировые цены на уголь выросли

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Комментирует эксперт ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research»:

- Котировки энергетического угля 11 января 2022 г. в Европе (API2) выросли на 15% до $135/т, в Азии (Newcastle) – на 16% до $197/т относительно уровня 31 декабря 2021 г. из-за резкого снижения предложения после введения запрета на экспорт угля из Индонезии.

1 января 2022 г. правительство Индонезии ввело запрет на экспорт угля из страны, который будет действовать до 31 января 2022 г. Цель запрета – обеспечить необходимый уровень поставок на внутренний рынок и нивелировать риски дефицита сырья для выработки электроэнергии.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером энергетического угля, обеспечивая почти 40% мировой торговли данным сырьем. Крупнейшие потребители индонезийского угля – Китай, Индия, Япония и Ю. Корея (около 70% от экспорта угля из Индонезии) – уже столкнулись с последствиями запрета.

Правительство Индонезии указывает, что неопределенность относительно его дальнейшей политики должна исчезнуть в ближайшие дни. На текущий момент руководство страны продолжает диалог с угольными компаниями. В правительстве сообщили, что запрет позволил преодолеть чрезвычайную ситуацию с поставками угля на внутренний рынок, однако дальнейшие переговоры необходимы для нивелирования риска повторения данной ситуации и поиска постоянного решения. Предполагается, что решением станет изменение формулы обязательных поставок на внутренний рынок с текущих 25%.

Сложившаяся ситуация стала важным фактором поддержки высоких цен на уголь в январе 2022 г., что может компенсировать негативные факторы для цен, в т.ч. и более теплую погоду. Для российских компаний в угольном секторе сложившаяся конъюнктура позволит поддержать высокие финансовые результаты в 1 квартале 2022 года даже при ограниченных возможностях существенно увеличить экспорт в восточном направлении.