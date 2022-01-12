На региональную программу капремонта в Воронежской области в 2022 году направят рекордные 3 млрд рублей

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Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, впервые проект региональной адресной программы капитального ремонта был сверстан на трехлетний период, что позволяет более детально и распланировать финансирование на среднесрочную перспективу как распорядителям, так и получателям бюджетных средств и повысить ответственность за ее реализацию.

Спикер регионального парламента напомнил, что программа впервые была принята в 2019 году.

- За три года расходы областного бюджета на ее реализацию составили почти 6,3 млрд рублей. Основная доля расходов в этот период пришлась на объекты сферы здравоохранения (37%), образования (28%) и культуры (17%), — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Аналогичную структуру программных расходов планируется сохранять и в последующие годы.

В утвержденном бюджете 2022 года расходы области на адресную программу капремонта запланированы в объеме более 3 млрд 11 млн рублей. Рост ее финансирования к уровню 2019 года составил более 1,1 млрд рублей или свыше 61%.

Рекордной стала не только сумма. Одно из главных новшеств программы — верстка сразу на три года. Это значит, что регион имеет финансовую возможность планировать модернизацию социальных объектов на длительный срок и уверен в исполнении взятых обязательств.

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- Кроме того, формирование программы на трехлетний период позволяет более детально и качественно распланировать финансирование на среднесрочную перспективу как распорядителям, так и получателям бюджетных средств и повысит ответственность за ее реализацию, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках программы в 2022 году запланировано отремонтировать или начать модернизацию в общей сложности более 170 учреждений (финансирование ряда крупных и сложных объектов заложено сразу на два-три года).

Средства пойдут на капремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты. Также обновление ждет объекты, относящихся к сфере ЗАГС и лесного хозяйства.

Что касается конкретных объектов, то в Воронеже финансирование заложено на капремонт ВОКБ № 1, на первый этап модернизации Воронежской областной детской клинической больницы № 1, начало капремонта Графского санатория для детей и городской клинической поликлиники № 7. Среди других масштабных и знаковых объектов можно выделить здание подразделения Воронежского областного краеведческого музея известное как Дом губернатора, а также первый этап обновления областной юношеской библиотеки имени В.М.Кубанева и здания музыкального колледжа имени Ростроповичей на проспекте Революции. Капитальный ремонт в следующем году проведут в спорткомплексах «Звездный» и «Тенистый».

В районах области запланировано обновление зданий Каширской, Богучарской, Верхнемамонской, Нижнедевицкой, Подгоренской и ряда других райбольниц.

Средства также направят на продолжение капремонта Лискинского психоневрологического интерната, начало ремонта Борского психоневрологического интерната, а также Воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов. Кроме того, средства заложены на обновление Детского дома в Воронеже, и областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник».

Что касается районных учреждений образования, то здесь запланирована модернизация Аннинского аграрно-промышленного техникума, Лискинского промышленно-транспортного техникума, Бутурлиновской и Землянской школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также порядка 50 сельских школ.

- В подготовке программы активное участие принимали не только профильные департаменты правительства региона, также учитывалось мнение депутатского корпуса, представителей местных властей, проводились консультации с отраслевыми профессиональными сообществами, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.