В Воронежской области учреждения образования смогли улучшить оснащение благодаря помощи региональных депутатов

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В 2021 году депутаты Воронежской областной Думы вместе с представителями родительских комитетов и педагогами проверили готовность школ к началу учебного года, оценивая ремонт, оснащение оборудованием, организацию питания, меры безопасности. Все пожелания родителей были взяты на контроль для дальнейшей проработки с руководством школ. В итоге, дополнительное финансирование получили как крупные учреждения образования, так и небольшие, расположенные в отдаленных населенных пунктах.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал, что на средства, выделенные по заявкам парламентариев, был проведен текущий ремонт школ и детских садов, домов-интернатов, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также улучшена материально-техническая база организаций. В рамках работы с обращениями избирателей в четвертом квартале 2021 года депутаты дополнительно направили более 34 млн рублей в школы, интернаты и детские сады Воронежской области. В целом в 2021 году на оснащение учреждений образования из депутатских фондов поступило около 134 млн рублей. Депутаты Воронежской областной Думы учли пожелания родителей, педагогов и глав поселений.

В учебные заведения региона были закуплены системы кондиционирования, мультимедийное, компьютерное и музыкальное оборудование, оргтехника и мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, наглядные пособия, художественная, учебная и методическая литература, спортивное оборудование и инвентарь, игрушки, снегоуборочная техника, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, рециркуляторы, термометры и многое другое. Был проведен ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что оперативно решить точечные проблемы на местах помогает региональный закон о наказах избирателей — в апреле 2021 года депутаты Воронежской областной Думы упростили для граждан процедуру оформления наказов. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 жителей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел. Теперь нужно провести собрание не менее 50 граждан — в сельских поселениях, не менее 70 — в городских поселениях, не менее 100 — в городских округах.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что оперативно решить точечные проблемы на местах помогает региональный закон о наказах избирателей — в апреле 2021 года депутаты Воронежской областной Думы упростили для граждан процедуру оформления наказов. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 жителей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел. Теперь нужно провести собрание не менее 50 граждан — в сельских поселениях, не менее 70 — в городских поселениях, не менее 100 — в городских округах.