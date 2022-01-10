Игорь Маковский подвел итоги работы компании по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период новогодних праздников

Игорь Маковский.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где были подведены итоги работы филиалов Общества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период нерабочих, выходных и праздничных дней с 31.12.2021 по 10.01.2022.

В данный период во всех регионах эксплуатационной ответственности компании наблюдались неблагоприятные погодные явления, переходы температуры через ноль, осадки в виде снега и порывы ветра до 12 м/с. В связи с этим в 12 филиалах был введен режим повышенной готовности, а во «Владимирэнерго» особый режим работы.

Глава энергокомпаний отметил, что несмотря на это, состояние электросетевого комплекса оставалось удовлетворительным, и поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и оперативную работу по устранению технологических нарушений.

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Особое внимание генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделил ликвидации последствий непогоды в Тверской и Владимирской областях, куда дополнительно направлялись 17 мобильных бригад из Тулэнерго, Нижновэнерго, Рязаньэнерго и Ивэнерго.

Всего за период нерабочих, выходных и праздничных дней в восстановительных и ремонтных работах в общей сложности были задействованы 1 377 бригад, 3 752 человека и 1 459 единицы техники.

В завершение совещания Игорь Маковский поставил задачу провести тщательный анализ причин произошедших перерывов энергоснабжения потребителей с начала января и представить конкретные предложения по снижению рисков возникновения нарушений в будущем.

- В выходные и праздники, в любое время суток и в любую погоду энергетики обязаны выполнять свою основную задачу – обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» постоянно готовы на высоком уровне встретить неблагоприятные погодные явления и оперативно отреагировать на их последствия, а в случае необходимости мобилизовать силы и средства для помощи соседним регионам, – подчеркнул Игорь Маковский.