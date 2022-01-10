В Белгороде за восемь часов приготовят 60 тысяч вареников

Вареники с беконом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белгород замахнется на вареничный рекорд страны в рамках традиционного фестиваля, который пройдет в областном центре уже в пятый раз.

Из городского он вырос в региональный. В этом году главный гастрономический праздник зимы объединит все муниципалитеты области, которые представят свои вареники по оригинальным рецептам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 13 по 15 января белгородцы и гости города на Соборной площади и местном Арбате смогут попробовать вареники с творожной, картофельной, картофельно-грибной, ягодной начинками, а также приготовленные по оригинальным рецептам.

В честь праздника кафе и рестораны города разработали спецменю. Практически в каждом заведении общепита будут представлены вареники с оригинальной начинкой и не менее оригинальной подачей, также гостей ожидает праздничная программа.

15 января – в основной день фестиваля - Белгород замахнется на рекорд России. За восемь часов планируется приготовить 60 тысяч вареников. Для этого уже заготовлено 700 килограммов муки и 900 килограммов начинки. В раздаче угощений помогут волонтеры.

- Рекордным количеством вареников мы планируем угостить 20 тысяч гостей праздника, - отметил мэр Белгорода Антон Иванов. - Уверен, что этот самый вкусный фестиваль зимы запомнится каждому.

Помимо угощений подготовлено и яркое шоу с участием артистов уличных театров и канатоходцев. Пройдет конкурс колядок и щедровок. Будут работать интерактивные площадки и фотозоны. В финале каждого дня – огромный узорный хоровод соберет гостей праздника на Соборной площади. В парке Ленина 15 января можно будет посоревноваться в катании на ватрушках. На Соборной площади для белгородцев выступит команда КВН «Триод и Диод».

Кстати, фестиваль станет не только развлекательным, но и благотворительным. В дни фестиваля вареники будут включены в меню медучреждений, а также их доставят для жителей благотворительного общества «Милосердие и забота».