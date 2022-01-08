От триумфа «Технолог-Спартака» до ухода Хамутцких. Чем для белгородцев запомнился спортивный 2021-й год

«Технолог-Спартак» досрочно завоевал чемпионский титул. Фото со страницы БГТУ в VK.

«Комсомольская правда» по традиции вспоминает о самых значимых спортивных событиях уже ставшего историей минувшего календарного года.

Трофей года

Одолев 21 и 22 апреля в очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин омский «Скиф», белгородский «Технолог-Спартак» досрочно завоевал чемпионский титул. В золотых матчах подопечные Сергея Крамского расправились над сибиряками 32:22 и 30:28. По сумме двух игр больше всего очков у белгородцев набрал Игорь Неклюдов – 12. В результате два заключительных матча сезона уже не имели значения, но «Технолог-Спартак» не сбавил оборотов, расправившись над ближайшим преследователем ростовским «ДГТУ-Лидер» - 27:25, 36:31.

Легионер года

Дмитрий Мусэрский (справа) с сыном и женой. Фото из архива спортсмена.

Бывшая звезда волейбольного клуба «Белогорье» Дмитрий Мусэрский в апреле стал чемпионом Японии в составе «Сантори Санбердз». Клуб из Осаки завоевал золото впервые с 2007 года. В решающем матче «Сантори» одолел «Панасоник Пантерс» со счетом 3:0. Реализовав 25 из 38 атак (65 процентов) и сделав три блока, Дмитрий набрал 28 очков. Диагональный Мусэрский был признан самым ценным игроком сезона. Кроме того, он получил приз лучшему подающему и в третий раз подряд попал в символическую сборную чемпионата Японии. Напомним, что Дмитрий перешел в «Сантори» летом 2018 года после 13-ти сезонов в «Белогорье». В составе белгородского клуба уроженец Макеевки завоевал восемь трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира в 2014-м году.

Победа года

4 сентября в рамках группы 3 первенства ПФЛ белгородский «Салют» одержал самую крупную победу в своей истории. В Воронеже белгородцы забили ВОСЕМЬ безответных голов в ворота местного «Факела-М». 8:0! По дублю оформили Александр Агеев (31-я, 56-я) и Данила Матвевнин (61-я, 73-я), по разу отличились Александр Крикуненко (4-я), Кирилл Корольков (29-я), Денис Дегтев (48-я). Еще один мяч в свои ворота провел хавбек воронежцев Игорь Шестаков (90+1).

Поражение года

14 июля в Курске в рамках 1/256 финала Кубка России по футболу местный «Авангард» устроил фирменное издевательство над «Салютом». Наши земляки переплюнули даже хорошо известную в болельщицкой среде песню группы «Чайф» про пресловутые 5:0. Куряне забили нам шесть безответных голов! Это первое столь крупное поражение белгородцев с сентября 2019 года. Почти два года назад «Салют» выдал еще более жалкое зрелище – пропустил семь безответных голов в выездной встрече с дублем «Химок».

Арена года

Лучшим спортивным объектом России в рамках национальной спортивной премии 2021 года признали открывшуюся в минувшем мае Белгород-Арену. Она вмещает до десяти тысяч зрителей и на сегодняшний день представляет собой самое масштабное культурно-спортивное сооружение в Черноземье. Отметим, что Белгород-Арена теперь стала домом для одного из самых титулованных клубов России по волейболу - «Белогорья».

Возвращение года

После двухлетнего перерыва 45-летний Федор Емельяненко вернулся в октагон. 23 октября в Москве он провел бой против 36-летнего Тимоти Джонсона в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 269. Бой длился меньше трех минут - белгородец в первом раунде нокаутировал соперника. Эта победа стала для Федора сороковой в карьере смешанных единоборств. Всего он провел 46 поединков, еще один бой признали несостоявшимся. Напомним, что в последний раз Федор дрался 29 декабря 2019 года, когда в японской Сайтаме одолел американца Куинтона Джексона.

Признание года

С 1985-го года в зал славы волейбола в Холиоке (США) попадают спортсмены за значительный вклад в развитие этого вида спорта. И вот теперь белгородец Сергей Тетюхин первым из россиян пополнил кампанию звезд мировой величины. По словам нашего именитого земляка, эта награда – общая заслуга всех, с кем он работал во время своей профессиональной карьеры. В качестве доигровщика за сборную России Сергей провел более 300 официальных матчей. В составе сборной России Тетюхин стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002). За «Белогорье» Тетюхин выступал с 2011 по 2018 год.

Провал года

Некогда сильнейший клуб Европы, а ныне середняк российской суперлиги «Белогорье» провел худший сезон в истории. В регулярном чемпионате наши парни заняли последнее 14-е место. Ситуация не изменилась и по итогам плей-офф. В турнире среди четырех худших команд они одержали две победы, оставшись на самом дне. Хуже не бывает.

Дисквалификация года

В апреле против Дмитрия Мусэрского Международная федерация волейбола (ФИВБ) начала процедуру расследования возможного нарушения им антидопинговых правил в 2013 году. Обвинения строились на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), предоставленной ВАДА информатором, о том, что после одного из матчей чемпионата России спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещенную субстанцию «метилгексанамин». При этом надо отметить, что вменяемая Дмитрию запрещенная субстанция «метилгексанамин» представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязненных» БАДов и иных продуктов спортивного питания. Но спустя восемь лет уже невозможно точно установить все обстоятельства произошедшего, особенно учитывая то, что осуществить анализ контрольной пробы «Б» не представляется возможным. В октябре Мусэрский подписал соглашение с ФИВБ и ВАДА, в соответствии с которым он соглашается с вменяемым ему нарушением антидопинговых правил, а ФИВБ применяет дисквалификацию сроком в девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом Дмитрий приступил к тренировкам уже с ноября.

Потеря года

Вадим Хамутцких. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В последний день 2021 года ушел из жизни заслуженный мастер спорта, бывший игрок и тренер волейбольного клуба «Белогорье» Вадим Хамутцких. Уроженец Аши пять раз приходил в «Белогорье». Как игрок - с 1993-го по 1999-й год, с 2001-го по 2006-й, с 2011-го по 2013-й, как тренер – с 2015-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й год. Вадим семь раз выигрывал чемпиона страны, причем шесть раз – в составе белгородского клуба. В его активе также шесть Кубков страны и две Лиги чемпионов под знаменами «Белогорья». Причем, это далеко не все трофеи Хамутцких. В составе сборной России он трижды становился призером Олимпийских игр – 2000 (серебро), 2004 (бронза), 2008 (бронза).