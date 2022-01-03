Новый год – новые перспективы

Фото из архива администрации района.

Но в первую очередь, – год, богатый на добрые дела и достижения. «Потому что прожит он с любовью к родной земле», - делятся простым секретом успеха жители Красногвардейского района Белгородской области.

Красногвардейский район традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах региона. А в деле производства молока и вовсе носит звание молочной столицы Белгородчины - по предварительным итогам 2021 года его валовый объем составит 92 тысячи тонн. Отрасль активно развивается: за последние 5 лет данный показатель вырос в 2 раза, появились молочные комплексы предприятий «Самаринское», «Агропрод», СПК «Большевик». Вложено порядка 3,5 млрд рублей инвестиций, создано около 200 новых рабочих мест.

На данный момент на территории района работает 17 крупных и средних предприятий, 863 субъекта малого предпринимательства. Большинство из них – аграрии, ведь сельское хозяйство для Красногвардейской земли является локомотивом, основным видом экономической деятельности. В растениеводстве - тоже традиционно достойные результаты: было собрано около 150 тысяч тонн зерновых культур при средней урожайности в 45 ц/га. Подсолнечника - 32 тысяч тонн (28,4 ц/га), сои - 18 тысяч (19,9 ц/га).

Вперед, к победам! - в здании стадиона «Старт» открыт зал бокса.

Бесспорно, подчеркивают в администрации района, за каждым достижением – кропотливый труд людей. Их знают, ими гордятся, и стараются создать достойные условия для жизни. Поэтому высокими темпами ведутся ремонтные и строительные работы на объектах, являющих собой важную часть социальной инфраструктуры. К примеру, капитальный ремонт дороги Казацкое-Марьевка-Прилепы протяженностью 14,5 км и стоимостью работ в 170 400,0 тысяч рублей – в уходящем году был закрыт этот актуальный для людей вопрос. Исполнено и поручение губернатора области Вячеслава Гладкова: ремонт улично-дорожной сети Палатовского сельского поселения.

Пристальное внимание уделяется и условиям для развития подрастающего поколения. Обновленными после капитального ремонта встречают ребят детский сад «Берёзка» в селе Засосна и Сорокинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Поданева. Средства, потраченные на эти работы, составили 45 340, 22 миллиона рублей.

Обновился и Музей народной культуры в Нижней Покровке – накануне новогодних праздников здесь завершился ремонт общей стоимостью без малого в 3 миллиона рублей. Площадь учреждения расширена, вход в здание оборудован в соответствии с рекомендациями программы «Доступная среда».

Отремонтированный Ендовицкий сельский клуб: полна талантами земля Красногвардейская.

Одним из самых ярких событий года стало и открытие современного кинозала в Центре культурного развития «Юбилейный» (сумма субсидий на его модернизацию составила 5 миллионов рублей). И теперь благодарный зритель всех возрастов с восторгом рассказывает о его посещении.

Заметим, что о добрых событиях в районе всегда говорят с радостью. Одно из таких - главный трофей открытого турнира по хоккею «Кубок победы», завоеванный местной командой «Гвардия», ставшей лучшей в области. А в число самых талантливых девочек нашей страны вошла ученица Веселовской школы Дарья Алексенко, получившая награду Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны».

Хоккейная команда - гордость района!

- Искренняя гордость от того, что наши земляки талантливы, активны, болеют за родной край. Ведь развитие и успех территорий — общее дело органов власти и населения, - говорит глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова. - Мы научились сообща преодолевать препятствия, решать сложные задачи. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. Наступающий год открывает новые возможности и перспективы. И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2022 году. Искренне желаю этого всем своим землякам и от всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!