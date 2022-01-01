Как будут работать медицинские учреждения Белгорода в новогодние праздники

Если понадобится неотложная помощь, звоните по номеру 112. Фото: Ксения Высотина

Большинство медицинских учреждений Белгорода перешли на режим выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Детские поликлиники №1, 2, 3, 4 до 9 января будут работать с 8:00 до 14:00. Детская стоматологическая поликлиника - с 8:00 до 24:00.

Городские взрослые поликлиники до 9 января работают с 8:00 до 15:00.

В стоматполиклинике №1 кабинет неотложной помощи все дни работает круглосуточно. Терапевтическое, хирургическое отделение и рентгенологический кабинет работают с 3 по 6 января, с 8 по 9 января с 7:00 до 20:00.

Стоматполиклиника №2 30 возобновит работу 10 января в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

Консультативное специализированное гепатологическое отделение инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского 30 декабря 2021 г. работает с 3 по 6 января по записи.

Наркологический диспансер проводит медицинское освидетельствование с 1 по 9 января круглосуточно.

Поликлиническое отделение кожно-венерологического диспансера работает 4 и 8 января с 8:00 до 14:00.

Если понадобится неотложная помощь, звоните по номеру 112.