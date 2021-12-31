В Белгородэнерго работает лучший специалист по охране труда среди 20 регионов Центра и Приволжья

Ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Белгородэнерго» Марина Парамонова

Лучшим специалистом по охране труда среди филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по итогам конкурса профмастерства, прошедшего в Твери, стала ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Белгородэнерго» Марина Парамонова. Она набрала максимальное количество баллов и завоевала почетное первое место. Серебряным призером стал Александр Кустов из «Ярэнерго», «бронза» досталась Александру Миронову из «Брянскэнерго».

Состязания состояли из пяти этапов. На первом и втором проверялись знания требований нормативно-технической документации, нарядно-допускной системы и навыки по безопасной организации труда на производстве. На этапе проверки знаний по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве участники демонстрировали проведение реанимационных мероприятий при помощи манекена-тренажера «Гоша». Помимо этого, жюри оценивало уровень подготовки конкурсантов в части создания безопасных условий труда и порядка расследования несчастных случаев на производстве. Заключительным стал этап проверки знаний и навыков по организации обеспечения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов. Инженер из Белгородэнерго продемонстрировала высокий уровень знаний и профессионализма на всех этапах.

«Повышение квалификации и уровня профессионализма персонала производственной безопасности и производственного контроля является одним из важнейших направлений кадровой политики «Россети Центр». Конкурс – это прекрасная возможность не только для демонстрации навыков и умений наших специалистов, но и для взаимного обмена передовым опытом в работе по данному направлению, внедрения новых форм и методов работы, повышения качества и безопасности производственной деятельности», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Евгений Турапин.