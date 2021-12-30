Новогодние спектакли 2021-2022 в Белгороде: афиша, билеты, расписание

«Незваный гость» – это история для всей семьи с волшебными перевоплощениями, танцами, песнями и сказочным путешествием. Фото организаторов.

До Нового года остался всего один день. Чуть более чем через 48 часов пробьют куранты, и уже 1 января белгородцы могут вплотную заняться своим досугом. Один из вариантов - сходить в театр.

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ»

Спешите слышать и видеть необыкновенное новогоднее представление «Приключение в Изумрудном городе» по сказке известного американского писателя Лаймена Фрэнка Баума. Вместе с веселыми героями этой удивительной сказки Долли, Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом вы отправитесь в увлекательное музыкальное путешествие по Желтой дорожке к Доброму Волшебнику Гудвину! Злые и добрые феи этой сказочной страны Гингема и Вилинна, Бастинда и Стелла, Фея ночи и Фея Утра, а также Королева мышей Рамина будут творить свои необыкновенные волшебства на пути отважных героев.

Вы увидите яркое, праздничное представление с веселой музыкой, зажигательными танцами и волшебными превращениями! А самое главное - осуществится ваша прекрасная, сказочная мечта детства побывать в Изумрудном городе, где царит Любовь, Доброта и настоящая Дружба!

Спектакли состоятся 31 января в 10:30 и 12:30, со 2 по 3 января в 10:30, 12:30, 15:00, 17:15, 4 января в 10:30, 12:30, 15:00, с 5 по 7 января в 10:30, 12:30, 15:00, 17:15.

Цена билета – от 400 рублей. Адрес: ул. Белгородского полка, д. 56А. Телефон для справок: 33-33-19.

«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»

«Незваный гость» – это история для всей семьи с волшебными перевоплощениями, танцами, песнями и сказочным путешествием. Зрители вместе с главными героями попадают в яркий и сказочный город, жители которого с нетерпением ждут самый главный праздник. Но новогоднее чудо под угрозой. Коварный Гринч задумал украсть волшебство. Юные гномы и эльфы отправляются в непростое путешествие, и без помощи они не справятся. Что поможет спасти Новый год? Битва, угрозы, хитрость? А может, просто стоит попросить прощения? Может, искренность способна сотворить чудеса? Это и предстоит узнать зрителям, которые придут в «Центр досуга».

Спектакли состоится 4 января в 11:00.

Цена билета - 250 рублей. Адрес: ул. Ватутина, д. 2А. Телефоны для справок: 21-52-78, 56-81-21.

«СКАЗКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК»

Невозможно представить себе Новый год без веселого представления для детей и взрослых. В 2021 году Белгородский государственный академический драматический театр приглашает гостей на премьеру детской постановки про елочные игрушки! Постановку осуществляет главный режиссер БГАДТ, заслуженный артист России Виталий Бгавин.

Настоящие елочные игрушки приоткроют свои тайны маленьким зрителям и пустятся на поиски приключений под самый Новый год. Помимо увлекательного театрального действа, детям, которые придут в театр, будет предложена интерактивная программа с загадками, играми и шутками.

Спектакли состоятся 1 января – в 14:00, со 2 по 6 января в 11:00, 14:00 и 17:00, с 7 по 9 января – в 11:00 и 14:00.

Цена билета - 500 рублей. Адрес: Соборная площадь, д. 1. Телефоны для справок: 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.