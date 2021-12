Новогодние концерты 2021-2022 в Белгороде: афиша, билеты, расписание

Cinema Orchestra Medley – знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра, органа и звездных солистов! Фото организаторов.

До Нового года остался всего один день. Чуть более чем через 50 часов пробьют куранты, и уже 1 января белгородцы могут вплотную заняться своим досугом. Один из вариантов - сходить на концерт.

«НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР» Вокальный ансамбль Per4men приглашает белгородцев и гостей города на «Новогодний вечер». В программе прозвучат песни из кинофильмов, популярные хиты советской и зарубежной эстрады, такие как «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Зима», «Увезу тебя я в тундру», Happy New Year , Last Christmas, My way и другие музыкальные композиции.

Исполнители - вокальный ансамбль Per4men в составе Гудиса Ферзба, Кирилла Золочевского, Дмитрия Мазанского, Андрея Ломакина. Также исполнит музыку симфонический оркестр, за дирижерским пультом - Дмитрий Филатов.

Концерт состоится 4 января в 20:00.

Цена билета - 450 рублей. Адрес: ул. Белгородского полка, д. 56А. Телефоны для справок: 338-337, 333-319.

«CINEMA ORCHESTRA MEDLEY»

Cinema Orchestra Medley – знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра, органа и звездных солистов! На сцене КСК «Белгород арена» впервые Санкт-Петербургский симфонический оркестр Imperial Orchestra исполнит музыку из кинофильмов.

Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвиц, Рамин Джавади, Эндрю Ллоид Уэббер – все это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI веков.

Их музыка – не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передает все переживания героев экрана и запоминается навсегда. В фильмах мы слышим различные темы, разбросанные по всей ленте, но как же хочется насладиться ими целиком, да еще и в живом исполнении большого симфонического оркестра!

Мечтали когда-нибудь вживую услышать заглавный саундтрек из «Звездных войн», в котором прозвучит Имперский марш и тема Мандалорца? Отправиться в музыкальный мир «Пиратов Карибского моря» и встретить Дэви Джонса за органом? Может, Вы предпочитаете космический «Интерстеллар», волшебного «Гарри Поттера» или романтичный «Ла-Ла-Лэнд»? Все это прозвучит на нашем концерте!

Мы собрали главные саундтреки XX и XXI века: «Шерлок Холмс», «Игра престолов», «Гладиатор», «Пекло», «Призрак оперы», «Парк Юрского периода», «Начало», «Список Шиндлера», «Призрак оперы» и мн. др. Лучшие произведения современных классиков в исполнении симфонического оркестра, органа и рояля.

Концерт состоится 5 января в 13:00.

Цена билета – от 1500 до 6000 рублей. Адрес: ул. Щорса, д. 14в. Телефон для справок: 37-54-54.

Сказка «Щелкунчик»

Самый творческий вуз Белогорья готов погрузить вас в сказочный мир Теодора Гофмана. У вас есть возможность почувствовать настоящее волшебство: что-то особенное, неизведанное, незабываемое.

Световое шоу, качественный звук, игра актеров, декорации погрузят в новогоднюю атмосферу давно полюбившейся сказки «Щелкучник». Зрители вместе с персонажами пройдут непростой путь: помогут главному герою вновь стать человеком, выиграть решающий бой и вернуться в королевство на праздничный бал.

Спектакль состоится 3 января. Начало в 10:00.

Цена билета – от 250 рублей. Адрес: ул. Королева, д. 7. Телефон для справок: 55-98-09.