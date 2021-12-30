Эксперты в новом году ждут замедление инфляции

Рост мировых цен на продовольствие продолжается – как в долларовом, так и рублевом выражении, поэтому инфляция неизбежна.

Чего нам ждать от наступающего года рассказывает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- По оценкам «Открытие Research», по итогам уходящего года инфляция ускорится до 8,3-8,4%. Основной вклад придется на ускорение роста цен на базовые продовольственные товары (за исключением плодоовощной и алкогольной продукции). Согласно нашим расчетам, рост цен на основное продовольствие по итогам 2021 года составит 11% (в 2020-м - 5,7%). Второй по значимости фактор – ускорение цен на непродовольственные товары - главным образом за счет 25% роста цен на стройматериалы и 14% на автомобили. Существенным образом ускорилась инфляция в сфере услуг (с 2,7% до 5,5%), а также выросли цены на бензин (до 8%) и табак (свыше 16%).

В первом квартале 2022-го инфляция может достичь уровня около 9%, после чего вероятно ее замедление. По итогам будущего года финансисты ждут замедления инфляции до уровня 4,5-5% при условии снижения мировых цен на продукцию сельского хозяйства. В этом случае продовольственная инфляция может опуститься ниже 6%, рост цен на непродовольственные товары – до уровня ниже 4% за счет падения цен на стройматериалы и существенного торможения роста цен на автомобили.

- По оценкам «Открытие Research», текущая доходность банковских депозитов – обычных или индексируемых по инфляции ОФЗ – в 2022 году покроет инфляцию, поэтому они могут быть рекомендованы к использованию в качестве инструмента сбережений. Также, возможно, имеет смысл присмотреться к российскому фондовому рынку, который с октября существенным образом просел под влиянием растущих геополитических рисков и коррекции цен на металлы, - рекомендует эксперт.