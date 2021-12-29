Игорь Маковский провел заседание Штаба по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса в выходные и праздничные дни

Глава энергокомпании оценил состояние готовности филиалов к работе в новогодний период

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел Штаб по готовности электросетевого комплекса 20 регионов присутствия Общества к работе в предстоящий праздничный период.

Глава энергокомпании оценил состояние готовности филиалов к работе в новогодний период и поставил ряд задач директорам филиалов по усилению контроля за реагированием на возможные технологические нарушения во всех районах электрических сетей и оперативной отработке обращений жителей.

Особое внимание было уделено регулярному информированию глав муниципалитетов об оперативной обстановке. Игорь Маковский подчеркнул, что постоянное взаимодействие с региональными органами МЧС и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно мобилизовать все силы и средства в случае необходимости и своевременно реагировать на возможные ситуации, чтобы не допустить массовых отключений потребителей. В частности, была подробно рассмотрена схема взаимодействия энергетиков с муниципальными властями во Владимирской и Тверской областях.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2590 бригад, 9559 человек производственного персонала, 4329 единиц спецтехники. Также в случае необходимости могут быть задействованы передвижные 2114 дизель-генераторные установки мощностью 71 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

- Во время новогодних праздников, когда растет нагрузка на сеть, особенно важно обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей, сделать так, чтобы в домах жителей 20 регионов всегда были свет и тепло, а на улицах сверкали елки и праздничная иллюминация. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить стабильную работу электросетевого комплекса на всей территории присутствия нашей компании, – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.