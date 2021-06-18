В Белгороде будут судить мужчину, задушившего экс-возлюбленную

Услышав отказ девушки возобновить отношения, подозреваемый разозлился и задушил ее, оставив тело на лавочке одного из жилых дворов Белгорода. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве бывшей подруги.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении долгого времени жил с 32-летней потерпевшей.

У пары периодически возникали конфликты по поводу проявления чувства ревности, из-за чего в январе этого года они расстались.

С этого момента обвиняемый постоянно пытался возобновить отношения с потерпевшей. Он звонил на ее мобильный телефон, приходил к ее дому, на работу, но женщина категорически отвечала отказом, пыталась избегать встреч и разговоров, не желая возобновлять отношения.

5 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз решил все вернуть на круги своя, прибыл к месту работы своей бывшей подруги, и дождавшись окончания рабочего дня, проследовал за потерпевшей в один из дворов, где устроил ссору на почве ревности.

Услышав отказ девушки возобновить отношения, подозреваемый разозлился и задушил ее, оставив тело на лавочке одного из жилых дворов Белгорода.

Следователи следственного отдела совместно со следователями-криминалистами аппарата следственного управления и сотрудниками полиции собрали ряд доказательств причастности 34-летнего мужчины к умышленному особо тяжкому преступлению.

«В итоге прокурор направил уголовное дело в суд», - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до 15-ти лет в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).