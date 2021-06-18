Под Белгородом утонул подросток

Находившиеся на берегу ребята самостоятельно пытались спасти своего товарища, а также вызвали службу спасения МЧС и врачей скорой медицинской помощи. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку по факту гибели на воде подростка в поселке Северный.

Вчера, 17 июня, около 15 часов подросток плавал в водоеме поселка Северный, не смог выплыть и погиб.

Находившиеся на берегу ребята самостоятельно пытались спасти своего товарища, а также вызвали службу спасения МЧС и врачей скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

Важная деталь: этот водоем и его берег не являются местами для отдыха на воде и для купания не предназначены.

«В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также условия жизни и воспитания несовершеннолетнего», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственное управление обращает внимание не необходимость соблюдения правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при нахождении детей рядом с водоемами.