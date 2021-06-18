В Белгородской области ввели новые ограничения по коронавирусу

В ночное время с 0:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Фото: Евгения ГУСЕВА

«С 18 июня в Белгородской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19», - сообщает оперштаб региона по коронавирусу.

Глава нашей области Вячеслав Гладков подписал Постановление №66, вносящее изменения в веденный режим ограничений на территории региона.

В ночное время с 0:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Предприятия общественного питания могут работать в это время только на вынос и доставку, а также, если они находятся в здании вокзалов, аэропортов, автозаправок и пунктов пропуска через границу.

Закрываются фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, кальянные.

Работодателям рекомендовано перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а также ввести дифференцированный график работы: чтобы сотрудники приезжали на работу в разное время. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт.

Рекомендовано провести локальные выпускные балы на территории школ на открытом воздухе. Общегородские и общерайонные рекомендовано отменить.