«Открытие» начинает страховые возмещения клиентам «Энергомашбанка»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Частные клиенты и юридические лица могут обратиться за выплатой возмещения в 45 отделений банка, расположенных в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь. С 19 июня для клиентов на сайте банка будет открыта предварительная запись на посещение офисов, что позволит сократить время ожидания в очереди.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении ПАО «Энергомашбанк» ликвидационных процедур.

По данным АСВ, суммарный размер страховой ответственности по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса «Энергомашбанка» по состоянию на 1 мая оценивался в 13,7 миллиарда рублей. За выплатой возмещения в банк «Открытие» могут обратиться порядка 11,3 тысячи физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 1,2 тысячи юридических лиц.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала.