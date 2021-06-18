ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Белгородской области на 62%

Данный показатель на 62% превышает результат аналогичного периода года прошлого.

В целом по стране Банк ВТБ (ПАО) выдал около 40 тысяч займов на сумму 40 миллиардов рублей - почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российском рынке автокредитования, по прогнозам ВТБ, в первом полугодии объем продаж автокредитов может превысить 530 миллиардов рублей, что также примерно на 80% выше первого полугодия 2020 года.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ с начала года стали Москва и область, где выдано 12,7 миллиарда рублей займов. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти (4,5 миллиарда), Краснодарском крае (1,6), Республике Татарстан (1,4) и Республике Башкортостан (1,1). Наибольшее число в общем объеме выдач прошло в сегменте новых автомобилей: 28,5 тысяч штук на сумму более 32 миллиардов рублей, что на 70% больше, чем за первые пять месяцев 2020-го. Объем сделок с подержанными транспортными средствами увеличился на 60% — до 6,5 миллиарда, количество составило 7,6 тысячи авто. Самыми популярными марками у клиентов стали LADA, Hyundai и KIA.

- По итогам 5 месяцев мы видим высокие темпы роста автокредитования по всей России. Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. Наибольший объем выдач пришелся на апрель – более 9 млрд рублей, это в 4 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 миллиона рублей, — прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

- Высокие темпы роста рынка по итогам 5 месяцев этого года были связаны с эффектом низкой базы, особенно в апреле и мае, с одной стороны, и сильным спросом, который отчасти был обусловлен опасениями по поводу возможного повышения цен на автомобили и доступности некоторых моделей на фоне трудностей с поставками комплектующих у мировых автопроизводителей, - с другой. Во второй половине года влияние этих факторов должно постепенно ослабнуть. Тем не менее, мы ожидаем, что по итогам 2021 года рынок может вырасти, - комментирует аналитик ВТБ капитал Владимир Беспалов.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 миллионов рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).