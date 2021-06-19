Спасибо за терпение и силу!

Станислав Панов: С праздником, друзья!

От души и с искренней благодарностью хочу поздравить с профессиональным праздником медицинское сообщество Белгородской области!

Два последних года – настоящее испытание для отрасли, экзамен на прочность для врачей и всего персонала, работающего в медицинских учреждениях. К сожалению, в нашей стране система здравоохранения далека от совершенства, возникает множество проблем и вопросов. Но именно люди – главное наше богатство! И пандемия стала лучшим доказательством этому. Сплоченность перед лицом опасности, совместные дела для доброго будущего, моральная и материальная поддержка медиков – все это говорит о том, что труд врачей сегодня ценен как никогда.

Со своей стороны, мы старались не оставить их без поддержки, ведь сохранение здоровья в условиях тотального распространения COVID-19 – наша общая первоочередная задача. Автомобиль регионального отделения партии стал активным участником решения транспортной проблемы медиков Белгородского района: развоз врачей по вызовам, доставка крови со станции переливания, многие другие важные дела. Нередко в людных местах Белгорода, Старого Оскола и Губкина можно увидеть наших волонтеров, раздающих маски и антисептики – очень важно сообща сделать все, чтобы обеспечить безопасность соотечественников.

Уважаемые земляки! Берегите себя и своих близких. И давайте вместе пожелаем врачам благополучия и терпения – ведь наша жизнь напрямую зависит от их доброго сердца, профессионализма, жизненного тонуса. Наши медики вот уже многие месяцы работают в сложных условиях. Мы искренне надеемся, что скоро ситуация пойдет на лад и они начнут чаще улыбаться.

С праздником, друзья! С Днем медицинского работника!