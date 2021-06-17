Металлоинвест и B2B-Center создали единый инструмент аккредитации поставщиков

Новый инструмент будет содействовать формированию устойчивых цепочек поставок в промышленном секторе.

Единый инструмент аккредитации поставщиков по стандартам устойчивого развития был представлен экспертами в области закупок Металлоинвеста и B2B-Center на встрече с коллегами из компаний промышленного сектора, среди которых «Северсталь», «СИБУР Холдинг», НЛМК, ЧТПЗ, УК «Полюс», ММК и другие.

Разработчики - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, а также крупнейшая в России электронная торговая площадка для корпоративных закупок и продаж - подчеркивают: новый инструмент будет содействовать формированию устойчивых цепочек поставок в промышленном секторе.

При первичной аккредитации на площадке B2B-Center потенциальные контрагенты предоставляют информацию об уровне обеспечения безопасности на собственном производстве, проявлений дискриминации, соблюдения принципов честной конкуренции, бережного отношения к окружающей среде, антикоррупционных мер. Получение высокого уровня оценки по любому из параметров требует предоставления подтверждающих документов. По итогам анкетирования контрагентам присваиваются баллы и формируется единый рейтинг.

Инструмент автономен и доступен не только компаниям, проводящим закупки на ЭТП.

- Мы предложили рынку инструмент базовой оценки поставщиков по стандартам устойчивого развития и уже получили положительную обратную связь от коллег, – рассказала директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко. – Решение позволит сформировать единый рейтинг контрагентов, будет способствовать дальнейшей популяризации принципов устойчивого развития и создания ответственных цепочек поставок.

- Наше решение настраивается в один клик и легко в использовании. Оно экономит компаниям время и ресурсы: не придется каждый раз самостоятельно проверять поставщиков, можно воспользоваться уже собранными данными. В будущем мы планируем дополнить инструмент аудитом поставщиков, который обеспечит более глубокое рейтингование, – прокомментировал коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.