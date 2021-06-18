Послабления для иностранцев продлили – белгородские правоохранители напомнили иностранцам о возможности урегулировать правовой статус

В полиции также напомнили, что до конца года граждане из стран ЕАЭС могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.

Послабления для иностранцев, которые ввели в связи с эпидемиологической обстановкой, вновь продлили. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области напоминают, что гражданам, у которых действительны визы или документы с проставленными отметками о сроке пребывания, не надо обращаться в полицию для урегулирования правового статуса. Это же касается и иностранцев, у которых сроки пребывания в стране истекают после 15 июня, так как они будут продлены автоматически.

Те, кто на 16 июня уже не имел законных оснований находиться в России, теперь получили возможность легализоваться своё пребывание в стране. Такие граждане должны до 30 сентября обратиться в территориальные отделы полиции с заявлением об урегулировании правового положения. При этом выдворять их из России или запрещать въезд не будут. После урегулирования правового статуса иностранцы могут обратиться в подразделения по вопросам миграции для оформления документов на трудовую деятельность, временное или постоянное проживание. Иностранцы, не желающие узаконить свой статус, могут беспрепятственно покинуть страну.

В полиции также напомнили, что до конца года граждане из стран ЕАЭС могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.