РЦК Белгородской области отметили на III Федеральном Форуме «Производительность 360»

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Участниками Форума «Производительность 360» стали более 1000 представителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», органов исполнительной власти регионов РФ и Региональных центров компетенций. Руководители крупных и средних предприятий из большинства субъектов страны и более 80 экспертов обсуждали наиболее острые вопросы развития экономики. В частности, затронули такие темы как снижение цен на социально значимые продукты, строительство жилья и автодорог за счет использования бережливого производства.

Белгородскую область на мероприятии представили сотрудники предприятий-участников нацпроекта: Корпорация ЖБК-1, Белгородские молочные фермы, Белоблводоканал, Группа компаний «Подрядчик». А также в составе делегации региона - заместитель Губернатора начальник департамента экономического развития Олег Абрамов и эксперты РЦК Белгородской области.

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- На сегодняшний день у нас 78 предприятий, которые участвуют в национальном проекте. Могу сказать, что мы охватываем все отрасли, что достаточно уникально – обрабатывающее производство, строительство, торговля, агропромышленный комплекс. Уже более 1000 сотрудников прошли обучение. Можем подвести некоторые результаты – рост производительности труда, выработки. Выработка выросла не менее чем на 14% участников. Что касается производительности труда, то мы перевыполнили показатель почти на 5,8%. Это серьезные показатели, которые говорят о том, что программа состоялась и она нужна для реального сектора экономики, - подчеркнул Олег Абрамов, заместитель Губернатора начальник департамента экономического развития Белгородской области.

Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке Правительства Нижегородской области.

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Пленарное заседание, прошедшее во второй день форума, было посвящено реализации нацпроекта «Производительность труда» и его развитию. Эксперты обсудили основные шаги по дальнейшему созданию условий для повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов. Спикерами выступили генеральный директор ФЦК Николай Соломон, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов и исполнительный вице-президент филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Масаси Исида и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Также в рамках Форума наградили победителей в разных номинациях - лучшая практика по производительности, лучшее предложение по улучшению, лучший РЦК и прочие. Белгородская область была представлена в нескольких номинациях. Также отметили, что белгородскому РЦК удается выполнять все точно в срок, и при этом участвовать в развитии методологии.

Получить информацию о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку можно на портале ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ

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