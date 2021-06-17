Утепление фасадов: краткий справочник собственника

Утепление фасадов - тема острая, важная и оперативно решаемая.

Некоторое время назад появилась информация, обнадеживающая владельцев жилья в многоквартирных домах. Напомним, глава региона дал поручение выделить более 1,7 миллиарда рублей из бюджета для утепления фасадов и установку индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, Вячеслав Гладков озвучил необходимость провести в течение 5 лет - с 2022 по 2026 годы - работы по утеплению фасадов и установке индивидуальных тепловых пунктов в домах, которые в 2019 и 2020 годах капитально отремонтировали, но не утеплили. Соответствующая программа уже сформирована, передана на рассмотрение и в дальнейшем будет размещена на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, в СМИ и сети Интернет. Важно знать, что начало ее реализации запланировано на 2022 год.

Как напоминают сотрудники Фонда, согласно Жилищному кодексу РФ утепление фасадов не входит в обязательный перечень работ капремонта. Оно может быть выполнено при достаточном лимите финансирования после проведения обязательных видов работ или за счет увеличения минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденного общим собранием собственников, а также при привлечении дополнительных источников финансирования: федерального, регионального, муниципального бюджетов. Выделенные 1,7 миллиарда - это и есть привлечение дополнительных источников.

Работы по утеплению фасадов на выделенные 1,7 миллиарда завершат до 30 ноября нынешнего года.

Важно знать

К слову, в ходе капремонтов нынешнего года тема утепления фасадов стала наиболее острой и болезненной. Вниманию читателей – важные ее моменты.

- В каких домах будут утеплены фасады и установлены индивидуальные тепловые пункты в 2021 году?

Проведение работ запланировано во всех домах, где в 2021 году проводится комплексный капитальный ремонт общего имущества. В текущем году насчитывается 192 таких дома, а с полным перечнем можно ознакомиться на главной странице сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области - fondgkh31.ru. Что касается сроков, то указанные работы будут выполнены в срок до 30 ноября.

- Возможно ли, что все работы по комплексному ремонту 2021 года выполняет одна подрядная организация, а утепление другая?

Напомним, что подрядные организации определяются в соответствии с итогами электронных аукционов - это регламентирует Постановление Правительства РФ № 615. Для проведения капремонта за счет средств собственников подрядные организации уже определены и работают. Поэтому на утепление фасадов и установку ИТП за счет средств из бюджета области проводятся отдельные электронные аукционы. Если говорить о компетенции подрядчиков, то существуют конкретные требования законодательства, а также оценивается соответствующий опыт, технические и финансовые возможности каждого конкретного претендента.

- Что делать собственникам, которые в 2021 году предпочли утепление фасада вместо других видов работ?

Собственники смогут перераспределить затраты, предусмотренные для утепления фасадов, на которые выделены средства из бюджета, и направить их на другие виды работ. В таком случае, региональным оператором совместно подрядными организациями, администрациями муниципальных образований и собственниками, которые приняли соответствующее решение, будет проведена индивидуальная работа по подготовке протокола общего собрания и приложений к нему.

- Что делать, если собственники повысили минимальный размер взноса на капитальный ремонт?

Учитывать предоставление бюджетных средств на утепление фасадов и, следовательно, перераспределение затрат. В частности, протоколы с решением собственников о превышении установленного размера взноса станут не актуальными.

- А если в течение трех месяцев с момента получения предложения о капитальном ремонта в 2021 году собственники не приняли решение о его проведении, и за них это решение принял муниципалитет?

В таком случае все организационные моменты по каждому дому будут урегулированы администрацией муниципалитета. Не волнуйтесь, в таких домах работы по утеплению фасадов и установке ИТП также будут выполнены.