17 июня в Белгородской области воздух прогреется до 31 градуса тепла

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Сегодня, 17 июня, на территории региона ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 15-17-ти метров в секунду. Температура воздуха днем от 26-ти до 31-го градуса тепла.

В Белгороде днем от 26-ти до 28-ми градусов выше ноля.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

Водителям специалисты советуют парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставляйте детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

В жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.