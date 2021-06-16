Как в Белгородской области борются с энерговоровством

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Первые способы хищений электроэнергии появились почти одновременно с установкой в домах потребителей приборов учета. Чтобы платить меньше, недобросовестные граждане старались занизить показания индукционных счетчиков, для этого вмешивались или даже останавливали счетный механизм. Эпоха сменилась, но проблема осталась. Сегодня потребители с не меньшей ловкостью находят лазейки для искажения показаний электронных приборов учета. Однако платить за незаконно потребленный ресурс все равно приходится. Рассказываем, как сегодня работает система по выявлению неучтенного потребления и что грозит горе-кулибиным.

Найти и обезвредить

Одной из главных задач «Россети Центр Белгородэнерго» является выявление очагов потерь электроэнергии, которые образуются в результате незаконного энергопотребления физических или юридических лиц. Увидеть хищения несложно: если отпущено энергии больше, чем оплачено, значит проблема налицо, и нужно принимать экстренные меры, чтобы вернуть упущенный ресурс и компенсировать ущерб. Кстати сказать, вредят хищения не только компании, но и потребителям. У соседей снижается качество напряжения в сети, могут возникнуть перебои со светом и даже пожары.

Главными помощниками энергетиков в работе по выявлению и пресечению воровства электроэнергии становятся интеллектуальные приборы учета, которые в реальном времени передают множество параметров сети, а значит фиксируют уровень потребления энергоресурса в каждый конкретный промежуток времени. Обмануть такой прибор фактически невозможно!

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кроме этого, в распоряжении специалистов появились современные комплексы телеметрии и технического учета, позволяющие в автоматическом режиме сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии и выявлять точечные очаги хищения. Такие системы практически повсеместно устанавливаются на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ. На сегодня ими охвачено уже 3 800 ТП.

Есть в распоряжении энергетиков системы SMT, контролирующие мощность, объемы потребленной электроэнергии и параметры электросети юридических лиц, владеющих собственными подстанциями, а также множество других приборов, алгоритмов и способов, вплоть до авторских «ноу-хау», о которых энергетики предпочитают умалчивать. На любое нарушение есть предупреждение, в итоге ответить придётся рублем.

Не все знают, что любое воздействие на счетный механизм электронного прибора предотвращает широко внедряемая система АСУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии), благодаря которой специалисты легко и в любое время удаленно связываются с прибором учета потребителя, выгружают детальные отчеты о времени и продолжительности постороннего влияния на счетный механизм и предъявляют нарушителю, что называется, со всеми доказательствами. Недавно такая вот «шалость» обернулась для владельца магазина в г. Валуйки штрафом в 100 тысяч рублей.

К чему приводит «рецидив»?

Сегодня все еще достаточно остро стоит проблема «заряженных» счетчиков, но и их энергетики уже научились выявлять, поэтому популярность этого метода хищений заметно снижается.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Не гнушаются потребители и «дедовскими» способами воровства, такими как набросы на провода воздушной линии, скрытые проводки и прочие ухищрения, но все это слишком наглядно и легко обнаруживается при обычной проверке. Так, согласно Правилам устройства электроустановок, ввод до прибора учета потребителя должен быть видимым, в противном случае, его нужно «прощупать» индикаторами на целостность. Проще говоря, проверить все розетки дома потребителя. Сумма ущерба в случае выявления скрытой проводки может составить от 20 до 50 тысяч рублей. Как показывает практика, довольно сомнительный способ сэкономить, но некоторые не останавливаются, снова воруют, часто в открытую, жалуясь в надзорные органы, указывая на свою невиновность.

Здесь следует отметить, что за установленные случаи нарушений наступает административная и даже уголовная ответственность.

Попадая «под подозрение», потребитель ставится на контроль – за ним тщательно наблюдают, проверяя объемы его энергопотребления в различные дни, месяцы и времена года. В итоге расхититель все равно будет пойман с поличным. Компенсация ущерба может достигнуть нескольких миллионов рублей.

Как видим, все способы хищения электроэнергии специалистам хорошо известны. Потребители должны понимать: как бы ни старались «кулибины», все равно платить за использованную электроэнергию придется, поэтому лучше не рисковать, ввязываясь в авантюру с хищением. Сэкономить на потреблении и оплате электроэнергии можно и законным способом, установив энергоэффективное оборудование и рационально используя электрическую энергию.