Игорь Артамонов провел Координационный совет по развитию системы профессиональных квалификаций в Липецкой области

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Развитие системы профессиональных квалификаций в Липецкой области сегодня обсудили участники Координационного совета, который провел глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Система профессиональных квалификаций – один из самых масштабных социальных проектов современной России, затрагивающий интересы каждого жителя, основной инструмент регулирования качества подготовки кадров и управления персоналом, отмечалось на заседании. Обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами – в числе важнейших задач власти и бизнеса.

На заседании проанализировали итоги и рассмотрели перспективы развития системы профессиональных квалификаций в Липецкой области. Также обсуждалось применение результатов проекта «Формирование стратегической потребности региона в кадрах» в сфере образования. Игорь Артамонов в ходе работы подчеркнул, что сегодня недостаточно овладеть профессией или специальностью. «Нам важно уметь определять приоритеты, проектировать будущее. И этим мы активно занимаемся с 2018 года, внедряя Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разрабатывая программные продукты, реализуя совместные с Минтрудом РФ мониторинги востребованных профессий и специальностей, развивая инфраструктуру площадок, на которых можно проверить навыки и компетенции, повысить и подтвердить квалификацию», – сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что для эффективного выполнения намеченных задач необходимо, чтобы и власть, и система образования, и бизнес-сообщество стали партнерами, чтобы все работодатели Липецкой области активно включились в запущенный механизм – региональный проект «Кадровая потребность региона». Руководитель области еще раз подчеркнул, что не имеет смысла оплачивать из областного бюджета подготовку никому не нужных специалистов. «Теперь мы будем направлять средства на обучение и переподготовку только востребованных в экономике кадров», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.