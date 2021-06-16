«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИT-решения.

Провайдер дополнит перечень своих услуг, предоставляемых заказчику, окажет техническое сопровождение новых проектов. «Ростелеком» подключит к интернету 76 региональных центров ОНФ и организует для них Wi-Fi-сеть. Провайдер также поможет ОНФ создать собственного мобильного виртуального оператора для обеспечения бесперебойной связью волонтеров по всей России.

- Для ОНФ мы предоставляем услуги связи с прошлого года. Недавно между нашими организациями было подписано соглашение о сотрудничестве, которое расширяет набор ИТ-сервисов, применяемых в социальных проектах. В ближайшее время наша компания запустит в работу голосового робота, который будет принимать входящие вызовы и консультировать по вопросам возврата части стоимости путевок в детские лагеря. ОНФ задействует виртуальные вычислительные мощности от “Ростелекома”. Облачные серверы и диски позволят заказчику дополнительно размещать информационные системы, создавать горячие линии, сопровождать проекты, такие как “ОНФ. Помощь” и “Прямая линия. Продолжение”, - отметил Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр».

- В 2020 году с “Ростелекомом” наравне с другими партнерами мы за два дня создали и запустили горячую линию общероссийской акции #МыВместе. Опыт такого сотрудничества оказался очень эффективным и полезным для общества, в первую очередь. Мы намерены распространить эту успешную практику на те проекты Народного фронта, где нужно оперативно собирать обратную связь от граждан, - добавил Сергей Горбунов, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта.

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИT-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем. Многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению. Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте «Ростелекома».